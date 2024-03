03/04/2024 idee

L'importanza dell'intelligenza artificiale per il successo aziendale

Kehring e Porcu (Oracle): l'evoluzione delle aziende passa da una consapevolezza delle opportunità digitali che si possono cogliere

Si è tenuto a Milano l'Oracle CloudWorld Tour, unica tappa europea, ma è stata soprattutto l'occasione per parlare di evoluzione della trasformazione digitale del nostro Paese e nel contesto internazionale, con alcuni casi di eccellenza, come il Polo Strategico Nazionale su cui torneremo prossimamente.

Dopo l'apertura di Carlota Alvarez Pedreira, Ad di Oracle in Italia, molto interesse ha suscitato il discorso tenuto da Douglas Kehring, Executive Vice President Corporate Operations di Oracle, che ha mostrato il passaggio che le aziende a tutti i livelli stanno vivendo. Nell'attuale panorama aziendale, l'intelligenza artificiale (AI) gioca un ruolo sempre più cruciale nel determinare il successo delle organizzazioni. Oracle si pone come partner strategico per le aziende desiderose di sfruttare appieno il potenziale dell'AI per raggiungere i propri obiettivi di business. Attraverso una vasta gamma di tecnologie avanzate e servizi dedicati, Oracle si impegna a mettere il successo del cliente al centro di tutte le sue attività.



Un approccio centrato sul cliente



L'AI può essere una risorsa incredibilmente potente, ma è fondamentale che sia integrata in modo efficace e mirato per massimizzarne i benefici.



Oracle si distingue per il suo approccio orientato al cliente, che si traduce nell'impegno a comprendere le specifiche esigenze di ogni singola organizzazione e a fornire soluzioni personalizzate in grado di generare valore tangibile. Il valore dell'AI non risiede solo nelle tecnologie utilizzate, ma nella capacità di queste tecnologie di supportare una trasformazione aziendale più ampia. Oracle offre un'ampia gamma di prodotti e servizi, tutti progettati per consentire alle aziende di ottenere il massimo valore dall'integrazione dell'AI nei propri processi e operazioni quotidiane. Partnership strategiche per il successo condiviso



Oracle collabora attivamente con una serie di partner di livello mondiale, tra cui Accenture, Deloitte e PWC, per garantire il successo dei propri clienti. Queste partnership strategiche consentono alle aziende di beneficiare non solo delle tecnologie all'avanguardia di Oracle, ma anche dell'esperienza e della competenza dei migliori professionisti del settore. Il Customer Success Group di Oracle è il punto di riferimento per l'intera esperienza del cliente, garantendo un supporto costante e mirato in ogni fase del processo.

Dall'implementazione iniziale alla pianificazione strategica a lungo termine, Oracle è al fianco delle aziende per aiutarle a superare le sfide e adottare con successo le nuove tecnologie. Molte le aziende citate durante l'evento, come Reale Group, BPER Banca, Siram, Btron Electronics, Generali o Gruppo Mondadori, e tanti casi d'uso mostrati. Abbiamo intervistato Michele Porcu, Vice President, Business Value Services & Strategy EMEA, per capire cosa sta succedendo in questo momento nel mercato dell'IT e come si sta muovendo Oracle.



Le strategie del Cloud di Oracle, sia a livello globale che in Europa e in Italia?



La nostra strategia Cloud si basa su un approccio distribuito, progettato per supportare carichi di lavoro mission-critical con un'attenzione particolare alla performance, alla resilienza e alla sicurezza. Il nostro Cloud è caratterizzato da una vasta gamma di servizi, distribuiti diverse Cloud Region in tutto il mondo, con un focus particolare su quelle in Europa. Inoltre, riconosciamo che non tutte le aziende possono adottare facilmente il modello di Cloud pubblico, specialmente quelle con carichi di lavoro sensibili o di grandi dimensioni.



Per questo motivo, offriamo anche soluzioni di Cloud dedicato, che garantiscano agli utenti la stessa esperienza e gli stessi servizi di Cloud pubblico, ma all'interno di ambienti controllati e gestiti direttamente dai clienti o dai loro partner. Questa è una grande differenza competitiva, perché possiamo aiutare le aziende a innovarsi nel modo che ritengono migliore.



Apertura e comprensione, ma anche molto multicloud e partnership, per esempio con Microsoft Azure.



La nostra strategia multicloud si basa sull'idea che non esiste una soluzione Cloud universale che possa soddisfare tutte le esigenze aziendali. Collaboriamo con altri fornitori di servizi Cloud, tra cui Microsoft Azure, per offrire ai nostri clienti una scelta più ampia e la possibilità di integrare le nostre soluzioni con quelle di altri fornitori. La partnership con Microsoft Azure è particolarmente importante perché ci consente di offrire ai nostri clienti l'accesso a una vasta gamma di servizi e tecnologie complementari, garantendo al contempo una maggiore flessibilità e scalabilità per le loro operazioni Cloud.





Parliamo di intelligenza artificiale. Come Oracle sta affrontando questo settore?



La nostra strategia in materia di intelligenza artificiale è incentrata sull'offerta di soluzioni B2B che consentano alle aziende di sfruttare appieno il potenziale dell'AI per migliorare le proprie operazioni e servizi. Forniamo una vasta gamma di servizi e strumenti per l'AI, inclusi modelli preconfigurati per vari settori e casi d'uso, servizi di machine learning e generative AI, nonché soluzioni per la gestione e l'analisi dei dati. Il tutto è integrato all'interno della nostra offerta, non c'è un sovrapprezzo, è "embedded", la si ritrova. Inoltre, ci impegniamo a garantire la sicurezza e la privacy dei dati dei nostri clienti, offrendo soluzioni di Cloud sovrano e conformi alle normative vigenti. L'offerta Oracle Alloy, per esempio, è stata scelta e si è modellata intorno alle esigenze del Polo Strategico Nazionale del governo italiano, andando di fatto a modellare un'intera costellazione di servizi che devono essere sicuri e con i dati "sovrani". I dati sono da sempre il nostro cuore dell'offerta, ma avere aperto una cloud region in Italia ci ha dato la possibilità di allargare l'offerta, in questo caso alla Pubblica Amministrazione, ma non solo.









In termini di AI, la partnership con Nvidia che cosa offre?



La nostra partnership con Nvidia ci consente di offrire ai nostri clienti accesso alle potenti risorse delle GPU all'interno delle nostre Cloud Region. Questo ci permette di garantire prestazioni ottimali e una maggiore efficienza energetica, elemento centrale per noi e per la responsabilità che ricopriamo per i nostri clienti. Gli sviluppi coinvolgono una vasta gamma di applicazioni, dalla grafica avanzata all'elaborazione di grandi volumi di dati. Inoltre, stiamo espandendo la nostra offerta di Cloud sovrano per includere servizi basati su GPU, consentendo ai nostri clienti di utilizzare queste risorse anche in ambienti controllati e conformi alle normative, ma al tempo stesso utilizzare le ultime tecnologie relative all'intelligenza artificiale.