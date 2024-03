03/04/2024 cover

Eugenio Sartorelli (Rocket Capital Investment): Bitcoin tra moda e peso nell'economia, pensando al valore reale, opportunità e rischi

Oggi il Bitcoin è un elemento centrale nell'economia mondiale e il suo peso va valutato all'interno dei portafogli di investimento

Qualche giorno fa abbiamo organizzato con Gian Luca Bocchi, vecchia conoscenza di BusinessCommunity.it con Mork e Mindy che ora è un sito autonomo, un webinar ospitando Ferdinando Ametrano di CheckSig ed Eugenio Sartorelli di Rocket Capital Investment. A quest'ultimo abbiamo chiesto di aiutarci a comprendere meglio il "fenomeno" Bitcoin, che ormai non è più da considerarsi tale, in chiave di investimento e opportunità.



Il Bitcoin sembra quasi una moda, però il percorso del bitcoin è abbastanza segnato, è corretto?



Sì perché sempre più persone e anche gli operatori professionali, capiscono che è una risorsa scarsa. Come tale ha un valore minimo legato al costo del mining medio. Intendiamoci, esattamente come le miniere dell'oro, ce n'è una che lo produce a 800 dollari, chi 1200 e si fa una media e sotto un certo valore non conviene più estrarre l'oro e così, con meccanismi simili, si può pensare ai Bitcoin, per quanto artificiali sono molto simili.



Anzi, la differenza è che 21 milioni sono stati creati e 21 milioni saranno. C'è poi da dire che molte persone stanno scegliendo di avere i Bitcoin come strumento di riserva.



Quindi c'è una formula per calcolare il valore nel tempo?



Ce ne sono diverse, quella che prediligo è quella che è a corredo dell'articolo perché racconta la disponibilità, quanto si può estrarre e la scarsità.



Abbiamo visto che sono arrivati gli ETF, molto si sta muovendo: ma possiamo fidarci?



Non possiamo dirlo. Esattamente, come non possiamo dire che Tesla ci sarà tra vent'anni. Tesla è un'ottima azienda, oggi, ma ha una storia breve, ma ora vale di più il Bitcoin, ma come capitalizzazione c'è stato un periodo in cui Tesla capitalizzava quanto il Bitcoin. Di Apple mi sento di poter dire che fra vent'anni ci sarà, ha una storia, ma società come Tesla o altre società, adesso fortemente capitalizzate non so.

Quale gestore di fondi può mettere la mano sul fuoco che ci sarà? Quindi applico la stessa regola al bitcoin, ma soprattutto il Bitcoin non è sostituibile. Posso fare però un'altra considerazione: nel momento in cui ci saranno altre criptovalute, posso dire che ci sarà il bitcoin, ma che ci saranno sempre le criptovalute non posso dirlo perché ci sono tutta una serie di caratteristiche, anche nel mondo della blockchain e del mondo di internet che non possiamo essere sicuri che saranno sempre assicurate. Faccio un esempio concreto per spiegarmi meglio: la violabilità delle blockchain oggi è un valore, ma tramite l'intelligenza artificiale non sappiamo se potrà essere sempre così. Al tempo stesso, posso dire che quanto più l'intelligenza artificiale diventa rilevante si potrà anche usare l'intelligenza artificiale a protezione, perché le nazioni hanno mezzi sempre più sofisticati dei singoli, per quanto ben organizzati. Vale per qualsiasi tecnologia o arma, per intenderci.





Oggi il Bitcoin ha ottenuto l'attenzione degli operatori professionali, sono arrivati gli ETF, si sono scomodati i grandi nomi. Per altro il Bitcoin si sta riscattando, per un periodo di tempo sembrava essere solo la valuta per pagare i riscatti del ramsonware, ma siamo giunti a una maturità?



No. Facciamo finta che non ci sia il bitcoin. Parliamo di tutto il resto, cioè le altre cryptovalute. Sono delle valute digitali che servono per sostenere sostanzialmente una blockchain. Ethereum e Solana, tanto per fare una citazione. Una cryptovaluta serve per sostenere gli Smart contract e tutto il sistema blockchain. Questa è la loro utilità. Certo, avrebbero una dignità anche senza la criptovaluta, ma in questo modo si è creato un sistema interno, diciamo autoreferenziale. In pratica, Ethereum ha la sua criptovaluta che serve per autoreferenziarsi all'interno della blockchain e così le altre valute, cioè quelle che hanno una blockchain che può essere utilizzata per vari scopi.

Per altre cose poi ci sono i token, che invece utilizzano altre blockchain con lo scopo di creare un valore che serve, per esempio a far arricchire qualcuno che è più sveglio di altri, tra cui anche il solito Musk con DogeCoin e così via. E poi c'è il bitcoin, perché la blockchain del bitcoin effettivamente non è molto utile, ma ha un vantaggio: è arrivata prima. In un certo senso il bitcoin è la rappresentanza di qualcosa che funziona perché è partito prima degli altri. Poi usa una blockchain che non è mai stata violata, ci hanno provato ma non è mai stata violata e questi sono dati oggettivi. È una riserva di valore perché il Bitcoin ha fatto della dei suoi 21 milioni di oggetti, quelli che ci saranno alla fine, proprio la sua bandiera principale, cosa che nessuna blockchain ha mai fatto (forse il LiteCoin ma è una sua emanazione e copia). Il Bitcoin effettivamente potrebbe diventare una riserva di valore all'interno della blockchain.





Può spiegarci meglio?



Ora chiunque può farsi la sua blockchain e ci mette e ci mette il suo token, con tutta la tecnologia e una riserva per gestirla. Ma secondo me, in futuro, per dare credibilità a un nuovo progetto blockchain dovrà dimostrare di essere all'altezza, è un po' come come una banca. Una banca deve avere una una riserva valutaria e questo meccanismo, sempre secondo me, sarà necessario per i progetti legati alla blockchain. Ma la cosa interessante è che utilizzeranno il Bitcoin come riserva di valore per dire "ok, questa cosa ha un valore". In questo senso il Bitcoin avrebbe anche una funzione non solo di riserva di valore come strumento di investimento, ma proprio una sua collocazione all'interno del mondo.