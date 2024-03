03/04/2024 idee

120 miliardi di euro per il futuro: l'iniziativa di Intesa Sanpaolo per PMI, micro-aziende, terzo settore, filiera agroalimentare e turismo

Transizione 5.0 ed energia, crescita sui mercati esteri, sviluppo digitale e cybersecurity

Intesa Sanpaolo lancia un nuovo programma rivolto alle PMI e alle aziende di minori dimensioni, intitolato "Il tuo futuro è la nostra impresa". Questo programma mette a disposizione un importo di 120 miliardi di euro fino al 2026, con l'obiettivo di sostenere la competitività italiana e accelerare la dinamica di buone performance nel sistema produttivo nazionale. Il CEO Carlo Messina ha annunciato che questo nuovo programma si inserisce tra le azioni del Gruppo a sostegno degli obiettivi fissati nel PNRR, con un budget complessivo di oltre 410 miliardi di euro. L'obiettivo principale è di facilitare l'accesso delle imprese alle nuove misure del PNRR e di accelerare i processi di trasformazione industriale, transizione energetica e digitale. Il programma si focalizza su tre ambiti prioritari, guidati dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo sotto la guida di Stefano Barrese: la Transizione 5.0 ed Energia, lo Sviluppo estero e nuovi mercati, e il Progresso digitale e Sicurezza. Nell'ambito della Transizione 5.0 ed Energia, Intesa Sanpaolo ha sviluppato soluzioni di finanziamento dedicate per supportare gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal piano Transizione 5.



0, garantendo anche consulenza e formazione per l'accesso alle agevolazioni fiscali. Inoltre, sono state messe a disposizione soluzioni per le Comunità Energetiche Rinnovabili, promuovendo l'energia condivisa e l'autoconsumo collettivo. Per quanto riguarda lo Sviluppo estero e nuovi mercati, Intesa Sanpaolo offre soluzioni finanziarie e supporto alle imprese italiane che intendono esportare le eccellenze del Made in Italy verso nuovi mercati, con un focus particolare su Est Europa, India ed Emirati Arabi Uniti. Infine, nel settore del Progresso digitale e Sicurezza, l'attenzione è rivolta alla promozione di processi e competenze digitali, insieme alla garanzia di adeguati sistemi di sicurezza per tutelare clienti e imprese. In questo contesto, è stato lanciato il nuovo Cyber Loan, oltre a percorsi di formazione digitale qualificata e strumenti di protezione finanziaria. Il programma "Il tuo futuro è la nostra impresa" presta particolare attenzione anche ai settori dell'Agribusiness e del Turismo, offrendo soluzioni finanziarie specifiche per supportare la transizione verso modelli più innovativi, profittevoli e sostenibili. Nel settore Agribusiness, ad esempio, è stata istituita una rete commerciale specializzata per seguire l'intera catena produttiva, con l'introduzione di prodotti finanziari dedicati come Cresci Agri.

Infine, un focus speciale è riservato al Terzo Settore, con una Direzione dedicata che supporta gli enti no-profit in Italia, fornendo finanziamenti e affiancando le imprese impact su progetti di sviluppo e interazione con il mondo profit. Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: "le imprese che investono oggi possono ritagliarsi un importante vantaggio competitivo nel prossimo futuro. Il nostro ruolo è attivare risorse finanziarie e strumenti dedicati ad accompagnare le scelte di investimento e far cogliere le opportunità del PNRR e della Transizione 5.0. Ci rivolgiamo ad oltre 1,2 milioni di clienti tra PMI e imprese più piccole, per tutti vogliamo stimolare un approccio di rilancio verso la crescita con nuovi mezzi e nuovi obiettivi condivisi. Il mondo delle imprese deve affrontare un riposizionamento tecnologico, digitale, geografico e generazionale in una logica di medio - lungo periodo e Intesa Sanpaolo è pronta a sostenerlo con un piano da 120 miliardi da qui al 2026".