eCommerce italiani: destinazioni transfrontaliere e trend esplosivi cambiano lo scenario

van den Heuvel (Sendcloud): lo shopping internazionale sta prendendo sempre più piede e i consumatori cercano sempre più spesso gli ecommerce italiani

Le spedizioni transfrontaliere rappresentano un segmento in forte crescita nel panorama dell'e-commerce italiano, secondo i dati raccolti da Sendcloud su 25.000 negozi online. Con un aumento del 33% rispetto all'anno precedente, l'11% dei pacchi italiani viene ora spedito all'estero, evidenziando una crescente popolarità internazionale degli ecommerce italiani. I consumatori tedeschi si distinguono come i maggiori estimatori degli ecommerce italiani, con il 31% di tutte le spedizioni transfrontaliere dirette in Germania. Seguono la Francia e la Spagna, rispettivamente con il 24% e il 16% delle spedizioni. Tuttavia, i mercati del Nord Europa offrono ancora ampie opportunità di crescita per i rivenditori italiani, come dimostrano i Paesi Bassi (5%) e il Belgio (4%) che completano la top 5 delle destinazioni transfrontaliere. Uno studio precedente condotto su 7.000 consumatori europei aveva già evidenziato la crescente popolarità delle spedizioni transfrontaliere, con il 63% degli acquirenti europei che effettuano regolarmente ordini all'estero. Tuttavia, in Italia, questa tendenza è meno marcata, con il 42% degli acquirenti che predilige ancora i negozi locali rispetto agli acquisti internazionali.



Nonostante la crescente diffusione degli acquisti online oltre confine, le spedizioni rimangono un aspetto cruciale che influisce sulle decisioni d'acquisto dei consumatori internazionali. I principali ostacoli includono gli elevati costi di spedizione (52%), le potenziali spese doganali (44%) e la complessità dei resi (39%). Rob van den Heuvel, CEO e co-fondatore di Sendcloud, sottolinea l'immenso potenziale di espansione globale per i negozi online italiani. "Lo shopping internazionale sta prendendo sempre più piede e i consumatori cercano sempre più spesso gli ecommerce italiani. È importante che i rivenditori semplifichino i processi logistici che stanno dietro alle spedizioni internazionali, altrimenti rischiano di perdere delle ottime opportunità di guadagno. Per raggiungere il successo all'estero è fondamentale poter collaborare con fornitori di servizi di spedizione internazionali e locali in grado di portare un pacco da A a B nel modo più rapido e conveniente possibile."