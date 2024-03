03/04/2024 fare

Come affrontare la longevità nel mondo del lavoro: 5 strategie (vincenti)

Giordano (INTOO): le aziende devono tenere ben presente che la connessione tra persona e lavoratore è più stretta che mai e che i baby boomers rappresentano un asset da valorizzare

Con un panorama lavorativo in cui un profilo professionale su 2 è difficile da trovare e una generale people scarcity, le aziende si trovano di fronte alla necessità di affrontare il tema della longevità con urgenza. Questo non solo per mantenere la propria competitività, ma anche per supportare i propri dipendenti in una pianificazione a 360 gradi, considerando un'allungamento della vita media accompagnato da assegni pensionistici sempre più ridotti. Alessandra Giordano, Direttore Employability e Career Development di INTOO (Gi Group Holding), sottolinea l'importanza di considerare la longevità come una risorsa, piuttosto che come una criticità. Conoscere a fondo la popolazione aziendale è cruciale per comprendere le competenze, le motivazioni e i bisogni dei dipendenti, specialmente quando si tratta di lavoratori over 55, i quali rappresentano un patrimonio da valorizzare per il futuro dell'impresa.



Pianificazione della longevità aziendale



Per affrontare al meglio la longevità, le aziende devono prima di tutto effettuare una mappatura dettagliata delle competenze e delle caratteristiche personali dei propri collaboratori.



Questo permette di valorizzare l'esperienza dei lavoratori più anziani e di garantire che le competenze di tutta la popolazione aziendale siano allineate alle esigenze dell'organizzazione. Inoltre, è importante pianificare in anticipo il passaggio dei ruoli apicali tramite un succession plan.



Mappatura pensionistica



È cruciale stabilire con chiarezza i momenti in cui gli over 55 potrebbero andare in pensione, preparandosi al fatto che, insieme alle persone, "andranno via" le competenze acquisite nel tempo. Questo richiede una pianificazione accurata e tempestiva per affrontare il gap che potrebbe verificarsi con la perdita di esperienza e competenze.



Piani di ingaggio e valorizzazione per i senior



Oltre a favorire la crescita dei giovani talenti, è essenziale per le aziende aiutare i lavoratori più anziani ad acquisire consapevolezza sulla gestione della propria employability, aggiornando e mantenendo le loro competenze per affrontare una transizione graduale verso la pensione o per generare reddito anche al di fuori del tradizionale impiego.





Welfare e wellbeing su misura



Le diverse età corrispondono a diverse esigenze professionali e personali, quindi è necessario offrire pacchetti di soluzioni personalizzate per le diverse fasce d'età o per specifici bisogni. Questo include servizi di welfare dedicati, come asili aziendali aperti anche ai nonni e pacchetti salute personalizzati.



Cultura della longevità di genere



Le aziende devono promuovere una corretta informazione e consapevolezza sulla longevità, considerando anche le differenze di genere. È fondamentale fornire formazione sui temi della longevità, della gestione finanziaria e della programmazione della pensione, tenendo conto delle specifiche esigenze delle donne, che spesso si trovano ad affrontare sfide previdenziali e familiari uniche.

"Se le generazioni più giovani oggi, nella scelta di un posto di lavoro, guardano all'attenzione delle aziende verso la sostenibilità e alla DE&I come fattori decisivi, i senior valutano l'attenzione al benessere complessivo che l'organizzazione mostra al singolo in termini di flessibilità di servizi e welfare integrati e costruiti sulla base delle specifiche esigenze - ha dichiarato Alessandra Giordano -.

Perché un punto è chiaro oggi: nel panorama complesso del mondo del lavoro, seppur con necessità e prospettive diverse, tutte le fasce di lavoratori vogliono essere "attratte" e sentirsi trattenute dalle aziende, considerando le maggiori possibilità sul mercato anche per gli over 55 stessi. La longevità, quindi, è un approccio di valore per l'employer branding in generale".



In conclusione, per affrontare con successo la sfida della longevità, le aziende devono adottare un approccio proattivo, basato su un ascolto attivo delle esigenze dei propri dipendenti e su una pianificazione strategica a lungo termine.