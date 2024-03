03/04/2024 fare

L'era degli Smart Elevator: innovazione e sostenibilità nel settore edilizio

Muñoz (KONE): integrare l'ascensore con altri dispositivi per consentire alle persone di chiamarlo o prenotarlo nel momento del bisogno

L'avanzamento tecnologico ha trasformato numerosi settori, tra cui quello edilizio, dove gli smart elevator giocano un ruolo chiave. Le recenti stime indicano un mercato in crescita esponenziale, con ricavi che si prevede supereranno i 25 miliardi di dollari entro l'anno in corso, secondo Research and Markets.



La rivoluzione degli Smart Elevator



Gli smart elevator stanno rivoluzionando il concetto tradizionale di ascensore, diventando una componente fondamentale nella costruzione di edifici avanzati e sostenibili. Paesi come le Americhe, l'Australia e alcuni paesi asiatici, tra cui la Corea del Sud, la Thailandia e la Cina, sono i protagonisti di questa trasformazione.



L'Europa in corsa verso la sostenibilità



Anche l'Europa abbraccia questa tendenza, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio e adottare tecnologie all'avanguardia. Paesi come la Spagna e l'Italia sono in prima linea, con un'attenzione particolare verso la sostenibilità e l'innovazione nel settore degli ascensori.



Fernando Muñoz, Direttore Strategy, Transformation & Marketing di KONE Italy & Iberica: "per noi di KONE, l'ascensore non è soltanto un semplice collegamento tra piani, bensì uno strumento in grado di guidare noi stessi e le città in cui viviamo verso una nuova era digitale e, allo stesso tempo, più sostenibile. In quanto realtà all'avanguardia del nostro settore, siamo chiamati ad avere una mentalità futuristica e, proprio per questo, proponiamo servizi avanzati come, ad esempio, KONE 24/7 Connected Services, grazie al quale possiamo prevedere in anticipo quello che può accadere agli ascensori e agire prima che si verifichi un guasto. Questa funzionalità, in ottica di manutenzione predittiva, risulta fondamentale. Ma non è tutto perché, attraverso le nuove tecnologie, possiamo anche integrare l'ascensore con altri dispositivi presenti nello stesso edificio, come lo smartphone per consentire alle persone di chiamarlo o prenotarlo nel momento del bisogno".





Le tendenze future degli Smart Elevator



Le prospettive future del settore degli smart elevator includono l'integrazione con smartphone per chiamate touchless, l'adozione di tecnologie IoT per la manutenzione predittiva, l'implementazione di sistemi di controllo delle destinazioni e un maggiore focus sulla sostenibilità ambientale. Ecco, quindi, le 4 principali tendenze che caratterizzeranno il futuro degli smart elevator secondo gli esperti del settore:



Touchless Call: integrando lo smartphone con l'ascensore, è possibile chiamare l'impianto con immediatezza e comodità senza limiti, garantendo così anche un miglior people flow all'interno delle singole strutture. IoT Technology: grazie al collegamento al cloud e all'intelligenza artificiale, è possibile anticipare eventuali anomalie ed effettuare con precisione ogni attività di manutenzione preventiva. Destination Control System: questo sistema ottimizza il flusso di persone assegnando i passeggeri a determinati ascensori in base alla loro destinazione evitando assembramenti.

Green Efficiency: l'obiettivo "zero carbon emissions" passa da ascensori sostenibili, resi tali attraverso azionamenti rigenerativi e materiali a basso impatto ambientale.