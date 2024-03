03/04/2024 fare

Decadimento delle operazioni di Merge and Acquisition nel settore dei consumer market nel 2023

Pettenò (PwC): ci sarà una stabilizzazione del contesto macroeconomico che avrà un impatto positivo sulla propensione al consumo e agli investitori

Gli ultimi due anni hanno testimoniato un periodo estremamente complesso per le operazioni di fusione e acquisizione (M&A) nei Consumer Markets, come rivelato dallo studio PwC Global & Italian M&A Trends in Consumer Markets. Questo periodo è caratterizzato da un calo a volumi di operazioni completate a livello globale del 17% e del 4% in Italia rispetto al picco del 2021.



Tendenze chiave



- Impatto a valore



A valore, il declino è ancora più significativo, registrando un -48% a livello globale e -51% in Italia. Questa diminuzione è attribuibile principalmente alla riduzione delle operazioni di grande dimensione e di quelle sponsorizzate dai fondi e finanziate a leva. - Analisi dei settori



Emanuela Pettenò, Partner PwC Italia, Consumer Markets & Markets Deals Leader, sottolinea che, nonostante i segnali di calo dei tassi di inflazione e di interesse, l'incertezza persistente richiede tempo agli investitori per valutare l'evoluzione futura. Questa situazione si tradurrà probabilmente in un minor numero di operazioni e in maggiore cautela nei multipli da applicare.







Prospettive future



- Focus sull'attività M&A



Nonostante l'incertezza, l'attività M&A rimarrà al centro dell'agenda strategica delle aziende di Consumer Markets, con il 52% dei CEO che pianificano almeno un'acquisizione nei prossimi 3 anni. - Ruolo dei Fondi



Si prevede che i fondi saranno maggiormente focalizzati su operazioni di middle market o strutture complesse per finanziare quelle di maggiore dimensione, come continuation funds, JV e deal con forte minoranza del venditore o con formule di earn out / vendor loan, club.



Trend nel 2023 e prospettive per il 2024



- Food & Beverages



Le tendenze nel settore Food & Beverages per il 2024 sono caratterizzate da una serie di sfide e opportunità. Il 2023 ha visto un persistente impatto inflattivo sui consumatori, con una marcata riduzione del potere d'acquisto e una penalizzazione della crescita a volume. Tuttavia, le prospettive per il 2024 indicano una normalizzazione dei prezzi e una leggera contrazione dei volumi, con i consumatori che orientano le loro scelte in base ai fattori prezzo e salute.

Le aziende che operano nel settore dovranno affrontare una serie di sfide, ma anche cogliere opportunità uniche. Le marche locali e quelle che producono per Private Labels della Grande Distribuzione sono destinate a beneficiare dell'attenzione crescente dei consumatori alla spesa e della sensibilità territoriale. Tuttavia, sia i brand di grandi dimensioni che quelli minori potrebbero incontrare difficoltà nell'adattarsi al nuovo panorama economico. Nel 2023, le operazioni significative di M&A nel settore hanno evidenziato una tendenza verso una crescita internazionale, con aziende che cercano di penetrare nuovi mercati e ampliare la propria presenza globale. Questo trend potrebbe continuare nel 2024, con operatori industriali che cercano di rafforzare il proprio portafoglio attraverso acquisizioni mirate e investimenti in tecnologie per migliorare l'accesso diretto al consumatore. Un aspetto interessante è l'attenzione crescente verso i prodotti a base di ingredienti innovativi e plant-based, rispetto ai tradizionali prodotti derivati animali. Le considerazioni ESG (Ambiente, Società e Governance) saranno fondamentali nella valutazione delle opportunità di investimento nel settore.

- Fashion e lusso



Nel mondo della moda, il 2023 ha visto una marcata polarizzazione tra i brand del lusso e gli altri operatori, con i primi che hanno registrato una crescita a doppia cifra e gli altri che hanno lottato per mantenere il passo. Le previsioni per il 2024 indicano una normalizzazione dei tassi di crescita, con una prospettiva di crescita più moderata per il mercato americano e un settore sportswear in costante espansione, trainato soprattutto dalle regioni dell'America Latina e dell'Europa. Secondo le stime di PwC, nel 2023 si è assistito a un aumento delle operazioni di consolidamento dei brand da parte dei grandi player del settore del lusso, come LVMH, Kering e Richemont, insieme a una serie di acquisizioni da parte di fondi di private equity lungo tutta la filiera produttiva. Il 2024 si apre con l'atteso delisting di Tod's e numerose altre operazioni nel settore, tra cui l'acquisizione di Autry da parte di Style Capital e la quotazione imminente di Golden Goose.

Nel settore del retail fashion, gli operatori stanno valutando investimenti per rafforzare la loro presenza online, mentre il settore degli e-tailers si trova in una fase di riorganizzazione a seguito di recenti operazioni straordinarie e procedure concorsuali. - Health & Beauty







Il settore della salute e bellezza si prepara a un anno di crescita sostenuta nel 2024, trainato da mercati chiave come Stati Uniti, Cina e Brasile. L'industria cosmetica italiana ha registrato un notevole incremento nel 2023, con prospettive altrettanto promettenti per l'anno in corso, trainata non solo dall'export ma anche da una solida domanda interna. Nel comparto beauty, i primi mesi del 2024 hanno visto un'intensa attività di M&A con diverse operazioni significative che coinvolgono aziende come Beautynova, Dr. Vranjes e Veralab. Nel frattempo, nel settore nutraceutico, l'annuncio delle dismissioni da parte di Sanofi e Bayer ha creato un clima di fermento, con i fondi di private equity pronti a intensificare i loro investimenti.

-Grocery e Non-Food Value Retail



Nel retail, il trend verso la consolidazione del mercato sarà dominante, con un numero sempre minore di operatori che guidano il settore. I cambiamenti nei volumi di vendita e l'aumento dei prezzi stanno mettendo alla prova sia il settore che i consumatori. A livello europeo nel 2023 ci sono state importanti operazioni di aggregazione che hanno visto come protagonisti Aldi e Carrefour, mentre in Italia proseguono le crescite costanti dei principali operatori sia attraverso nuove aperture (in particolare i discount) che soprattutto tramite M&A (nel 2023 si segnala l'acquisto dei punti vendita di Distribuzione Roma da parte di Magazzini Gabrielli). Nel comparto Non-Food Value continua la crescita di Acqua & Sapone, controllata da HIG, che ha anche acquisito la catena di profumerie Pinalli.



Si stimano varie operazioni M&A anche nel 2024, che porteranno ad una sempre maggiore concentrazione, spinta dalla ricerca di sinergie ed efficienze operative di scala. - Pet & Vet



Il mercato dei prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia in Italia valeva all'incirca ?2.

5 miliardi di euro nel 2022. Rispetto alle previsioni pessimistiche per il post-pandemia, dal 2007 ad oggi il mercato del pet food continua a crescere mediamente del 5,7% (tra GDO, canali grocery, negozi specializzati tradizionali e catene petshop), toccando quota +8,4% se si considera anche l'online. I numeri della Pet Economy sono addirittura raddoppiati se si considera il comparto VET (stimato in c. ?2.3 miliardi nel 22). I fondi di PE hanno recentemente investito sia in ambito catene retail (Cinven / Arcaplanet, Peninsula / Isola dei Tesori), pasti a domicilio (L Catterton e GA in Butternut Box in UK) e catene veterinarie (Animalia, Bluvet), credendo molto nello sviluppo del settore. Vediamo questo trend continuare anche nel 2024. - Hospitality and leisure



Il settore turistico ha vissuto un anno di rinascita nel 2023, con il ritorno dei viaggiatori internazionali e un aumento delle quote di venduto per le imprese ricettive italiane. L'occupazione delle camere ha registrato un notevole incremento rispetto al 2019, segnando una fase di ripresa significativa. La crescita del settore della ristorazione nel 2023 ha consolidato il suo ruolo nell'economia italiana, con un particolare focus sulle catene che stanno emergendo come player rilevanti del mercato.

Tuttavia, resta presente una sfida per alcune catene nel trasformare il loro modello operativo per adattarsi alle nuove esigenze dei consumatori. Il consolidamento è una prospettiva chiave per entrambi i settori, offrendo opportunità per aumentare le quote di mercato, focalizzarsi su segmenti specifici o acquisire nuove tecnologie. I fondi di private equity stanno mostrando un crescente interesse nel settore, mirando a monetizzare gli investimenti una volta che i valori pre-Covid saranno stati recuperati. L'anno 2024 si apre con la cessione di Piadineria da parte di Permira a CVC, segnando l'inizio di un periodo di intense attività nel settore, con previste operazioni di consolidamento e cessioni che erano state rimandate negli anni precedenti. Il segmento dello sport e dei media associati rimangono punti focali di interesse, con i fondi di private equity che si muovono sempre più attivamente in queste aree di mercato. - Packaging e aspetti ESG



La pressione su aspetti regolatori e ESG ha confermato l'urgenza di investimenti in materiali e processi sostenibili, con conseguente minor attrattività di aziende senza una strategia chiara sotto questo profilo.

I settori Food e Cosmetics sono in più attenti su questo fronte in materia di innovazione prodotto, mentre il Fashion ha una maggiore sensibilità su aspetti collegati al riciclo e alla supply chain. Ci si aspetta un 2024 di dismissioni selettive e di investimenti in piccoli player che hanno sviluppato processi sostenibili o materiali innovativi.



Conclusioni



"Nel 2024 - conclude Emanuela Pettenò, Partner PwC Italia, Consumer Markets & Markets Deals Leader - ci attendiamo una stabilizzazione del contesto macroeconomico generale, che avrà un impatto positivo sulla propensione al consumo e di conseguenza sulla fiducia degli investitori nel settore. Le operazioni di M&A sono attese in crescita sotto l'impulso delle iniziative di investimento e trasformazione degli operatori strategici, ma anche di dismissioni rese necessarie da tematiche di cassa e di razionalizzazione del portafoglio prodotti o della rete".