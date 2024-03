03/04/2024 digital

Cubbit rivoluziona il Cloud sovrano per i dati con DS3 Composer

Signoretti (Cubbit): ora è facile diventare fornitori indipendenti di cloud object storage, stringendo relazioni dirette con i propri clienti

Dopo il lancio annunciato a novembre 2023, Cubbit stupisce nuovamente il mondo del cloud computing presentando oggi, al CloudFest, la general availability di DS3 Composer. Questa soluzione, sicura e scalabile, riporta il controllo dei dati nelle mani di MSP, rivenditori e aziende, permettendo loro di creare rapidamente il proprio cloud storage sovrano, iper-resiliente e 100% S3 compatibile. Il debutto al CloudFest 2024



Cubbit ha svelato DS3 Composer allo stand R11 del CloudFest 2024 a Europa-Park, Germania. La piattaforma si basa sulla tecnologia DS3, già adottata da oltre 250 società e MSP in tutta Europa, tra cui Exclusive Networks e Leonardo. Indipendenza digitale e risparmio sui costi



DS3 Composer offre una vera indipendenza digitale, soddisfacendo le esigenze di conformità legislativa e sostenibilità. Grazie alla creazione di reti di cloud distribuite personalizzabili, consente un risparmio sui costi tra il 50 e il 90% rispetto alle soluzioni tradizionali.

Cubbit distribuisce DS3 Composer in tutta Europa grazie a partnership strategiche con aziende come HPE e Equinix, garantendo un'ampia copertura e affidabilità.



Controllo dei dati e conformità Legale



DS3 Composer permette alle aziende di soddisfare i requisiti di conformità come NIS2, GDPR e ISO 27001, garantendo al contempo il controllo dei dati e l'iper-resilienza contro minacce come ransomware e disastri localizzati. Enrico Signoretti, VP Product e Partnerships di Cubbit, commenta: "il cloud computing distribuito semplifica notevolmente la gestione dei dati e riporta il controllo di informazioni e costi nelle mani dei clienti. Il nostro DS3 Composer consente alle aziende e ai partner non solo di beneficiare di un cloud storage completamente personalizzabile, ma anche di superare una serie di sfide complesse con cui le organizzazioni si trovano oggi a dover fare i conti, come la conformità normativa e la sovranità dei dati, le minacce informatiche, le crescenti necessità di salvare grandi quantità di dati all'edge e i costi di storage inattesi."



Senza alcun investimento iniziale, DS3 Composer è un software SaaS pronto all'uso che consente ai partner di Cubbit, agli MSP, agli XSP, ai system integrator e ai rivenditori di diventare facilmente fornitori indipendenti di cloud object storage, permettendo loro di stringere relazioni dirette con i propri clienti e creare margini di profitto più elevati.

I partner di Cubbit, quindi, possono creare, in pochi minuti, il proprio object storage in white-label che, a loro volta, possono proporre ai propri clienti (aziende di grandi o piccole dimensioni) generando nuove linee di ricavi e offrendo un'esperienza cloud completa e totalmente personalizzabile, con tutti i vantaggi dei servizi cloud tradizionali e dei prodotti on-premise. La doppia protezione contro il ransomware consente di evitare potenziali attacchi sia ai clienti finali dei partner, sia all'infrastruttura di storage dei partner, poiché i dati sono protetti sia dal lato client (attraverso feature specifiche di protezione da ransomware come l'object lock e la gestione granulare degli accessi) sia dal lato server (tramite la geo-distribuzione e la crittografia). Dall'edge al cloud, i nodi DS3 Composer possono essere eseguiti su qualsiasi hardware e virtual machine (VM), dove ogni tenant ha il pieno controllo delle risorse attraverso un'interfaccia utente intuitiva che consente la configurazione, la multi-tenancy granulare, il monitoraggio e i report di auditing, le funzioni di chargeback e di fatturazione, nonché la possibilità di accedere ai dati da punti di accesso pubblici o privati, con protezione dei dati zero trust.

Creando regioni di storage dedicate e certificate per settori specifici, - come la sanità, il settore pubblico, l'industria manifatturiera o i media e l'intrattenimento - i partner di Cubbit possono configurare reti distribuite completamente conformi alle normative regionali che regolano uno specifico settore e aprire nuove opportunità di business prima impossibili. A livello di aziende di dimensioni maggiori, DS3 Composer offre un cloud storage premium, completamente personalizzato e flessibile, garantendo al contempo il più basso total cost of ownership (TCO) e i più alti livelli di resilienza e protezione dai ransomware. L'intuitiva interfaccia grafica della piattaforma offre una gestione ottimizzata e un controllo end-to-end dei dati, consentendo la creazione di infrastrutture su larga scala senza la necessità di affrontare le complessità intrinseche, che sono invece gestite nel backend dalla tecnologia di Cubbit.