03/04/2024 digital

OVHCloud apre la strada al Quantum Computing con la benedizione dell'Unione Europea

Paulin (OVHcloud): ci siamo impegnati a fondo per evitare che l'Europa non si perda la prossima rivoluzione tecnologica

OVHcloud, leader europeo del Cloud, ha riunito l'ecosistema quantistico europeo a Croix, in Francia, per inaugurare l'entrata in servizio del primo Quantum computer disponibile presso un provider di servizi Cloud europeo. In un momento in cui i Paesi europei desiderano porsi alla guida dell'innovazione, riconquistare il controllo sul proprio futuro, preservare la sovranità dei dati e difendere i propri valori, OVHcloud si impegna nel proprio ruolo di leader tecnologico, investendo in soluzioni all'avanguardia per sostenere l'autonomia strategica dell'Europa. Alla presenza di Sylvie Retailleau, Ministro dell'Istruzione Superiore e della Ricerca, Marina Ferrari, Segretario di Stato per gli Affari Digitali, e Thomas Skordas, Vice Direttore Generale DG CNECT della Commissione Europea, l'evento ha celebrato il primo avvio del computer quantistico Quandela MosaiQ presso le strutture di OVHcloud, ponendo così le basi del futuro dell'innovazione in Europa e mettendo a frutto i talenti e le tecnologie disponibili a livello locale. Porre le basi del futuro del cloud computing con Quantum



Con una evidente dimostrazione di impegno nel campo del l'innovazione, OVHcloud ha acquistato il computer quantistico Quandela nel marzo 2023, inviando così un chiaro messaggio di sostegno all'intero ecosistema Quantum attraverso il programma francese "Choose French Tech".



Il Gruppo si impegna a sviluppare e promuovere un solido ecosistema di operatori accomunati dagli stessi valori di innovazione, protezione dei dati e trasparenza. Il sistema MosaiQ è stato il primo computer Quandela a essere spedito dall'impianto di produzione e consegnato al datacenter alla fine del 2023, per essere poi impostato e configurato di conseguenza. Oggi è uno dei pochi computer quantistici disponibili in cloud. "Con l'acquisizione del computer quantistico MosaiQ, sviluppato dalla start-up francese Quandela, la società francese OVHcloud testimonia il consolidamento della nostra sovranità digitale e mostra il dinamismo del nostro ecosistema di ricerca quantistica. L'approccio di OVHcloud è davvero apprezzabile, all'avanguardia della tecnologia e dell'innovazione, e andrà anche a beneficio di selezionati istituti francesi di istruzione superiore e di ricerca che potranno beneficiare delle ore di calcolo", ha dichiarato Sylvie Retailleau, Ministro dell'Istruzione Superiore e della Ricerca di Francia. Il sistema MosaiQ è uno dei primi nel suo genere e utilizza fasci di luce grazie ai principi della fotonica per eseguire applicazioni quantistiche. Attualmente OVHcloud ricopre un ruolo centrale per le organizzazioni europee che investono in tecnologia quantistica, che può essere applicata in aree quali l'ottimizzazione, la simulazione e la sicurezza.

Il Gruppo intende utilizzare la potenza di calcolo quantistica per le proprie attività interne di ricerca e sviluppo, al fine di perfezionare nuove tecniche di sicurezza, testare nuovi concept e gettare le basi per l'utilizzo delle tecnologie europee del futuro da parte dei player del settore industriale. Si prevede che il calcolo quantistico potrà offrire soluzioni a problemi complessi nei campi della crittografia, della sperimentazione di nuovi farmaci o di sistemi molecolari complessi, nonché nell'ottimizzazione dei trasporti e della logistica. "Con l'inaugurazione di questo computer, l'informatica quantistica diventerà più accessibile e immediata: le nostre imprese possono sfruttare il MosaiQ per accelerare i loro calcoli e coglierne appieno le potenzialità. È grazie all'innovazione e all'audacia di cloud provider come OVHcloud e di startup come Quandela che il nostro Paese potrà consolidare la sua posizione di leader europeo nelle tecnologie quantistiche in un ecosistema globale sempre più competitivo" ha dichiarato Marina Ferrari, Segretario di Stato di Francia per gli Affari Digitali. "Siamo estremamente orgogliosi che il primo computer quantistico prodotto nel nostro stabilimento sia ora installato in uno dei datacenter di OVHcloud e connesso al suo cloud. È un passo importante per ampliare l'utilizzo delle nostre tecnologie all'interno delle comunità europee di ricerca e quantistica. Tutto questo conferma le nostre ambizioni e il nostro impegno a democratizzare l'accesso al calcolo quantistico per l'industria, la ricerca e l'intera comunità accademica, al fine di costruire un forte ecosistema europeo " ha dichiarato Niccolò Somaschi, cofondatore e CEO di Quandela. Garantire alle università l'accesso al calcolo quantistico attraverso il Cloud



OVHcloud è orgogliosa di annunciare un programma formativo dedicato a studenti selezionati di istituti di istruzione superiore e università, compresi i membri del consorzio QuanTEdu-France come Telecom Paris. In seguito ad una valutazione delle domande sottoposte dagli studenti, quest'ultimi otterranno l'accesso gratuito, attraverso il Cloud, a Quandela QPU di OVHcloud. Gli studenti avranno a disposizione 80 ore di accesso alla gamma di notebook Quantum del Gruppo, tra cui Alice & Bob, C12, Eviden, Pasqal e Quandela. Attraverso questo nuovo programma educativo, che ha ricevuto il plauso di Bettina Stark-Watzinger, Ministro Federale Tedesco dell'Istruzione e della Ricerca, il Gruppo contribuisce attivamente allo sviluppo di talenti e competenze a livello europeo.

Il programma offre agli studenti una tecnologia unica e all'avanguardia per contribuire allo sviluppo di software europeo a supporto di nuovi casi d'uso e nuove sfide.

"Siamo certi che il Quantum sia la tecnologia del futuro. Per questo motivo ci siamo impegnati a fondo per evitare che l'Europa non si perda la prossima rivoluzione tecnologica. Avvalendoci del cloud, siamo lieti di poter rendere accessibile agli studenti questo primo computer quantistico, presente nel nostro datacenter, per promuovere un chiaro segnale di sostegno all'ecosistema più ampio, facendo la nostra parte nel consolidare l'autonomia strategica e tecnologica dell'Europa" ha dichiarato Michel Paulin, CEO di OVHcloud.