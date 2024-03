27/03/2024 sport

Decathon: molto più di un semplice rebranding

L'azienda sta subendo un cambiamento, a partire dalla scorsa retrolocazione dei negozi

Decathlon, gigante dello sport con oltre 1.700 punti vendita globali, rivoluziona la propria immagine con un nuovo brand identity. Il logo "orbita" prima del nome simboleggia movimento e dinamismo, mentre la nuova strategia si ispira alla circolarità economica.



Nuova identità



Decathlon adotta un logo innovativo con un'orbita che precede il nome, rappresentando un'impronta visiva per il dinamismo e l'ascesa verso nuovi orizzonti.



Nuovo slogan



Il nuovo claim, "Move people through the wonders of sport", sottolinea l'impegno per un sport innovativo e sostenibile accessibile a tutti. La strategia si focalizza su nove categorie principali e quattro brand specializzati per esperti, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza del cliente.



Rinnovo negozi ed eCommerce



Decathlon avvierà una ristrutturazione dei negozi per garantire una navigazione intuitiva e un'esposizione migliore dei prodotti.



Anche il sito di e-commerce offrirà un'esperienza d'acquisto più fluida.



Sostenibilità e parità di genere



L'impegno per la sostenibilità si concretizza con l'obiettivo di raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 e la promessa di ridurre le emissioni di CO2. La parità di genere è un'altra priorità, con nuovi impegni per il 2026, inclusa la misurazione della rappresentanza e l'azione per la diversità e inclusione.



Approvvigionamento intelligente



L'azienda implementerà algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare la catena di approvvigionamento, riducendo i costi e migliorando l'efficienza.