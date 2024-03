27/03/2024 idee

Fornitori di servizi gestiti: quanto l'intelligenza artificiale può essere d'aiuto?

Kamra (N-able): l'intelligenza artificiale diventerà fondamentale per lo stack tecnologico di chiunque

Abbiamo intervistato Manish Kamra, Group Vice President Engineering at N-able per capire cosa sta accadendo con l'arrivo dell'intelligenza artificiale nel mondo MSP, ovvero i fornitori di servizi gestiti.



Qual è l'approccio che un MSP dovrebbe adottare in merito all'utilizzo dell'IA?



Quando ho occasione di confrontarmi con gli MSP, molti manifestano perplessità sull'IA o ammettono di non comprendere appieno come utilizzarla. A mio parere la curiosità è un elemento fondamentale: solo esplorando ed approfondendo le applicazioni che l'AI può offrire è possibile decidere come implementarle in modo sicuro ed efficace.

L'AI è uno strumento di cui gli MSP possono fare buon uso, sapendola però gestire.

Sebbene già molti MSP sfruttino l'automazione di attività ripetitive, potrebbero ottenere di più grazie all'uso dell'IA: abbracciare sia l'automazione che l'Ai, adottando l'approccio più appropriato. Ad esempio, alcune attività hanno bisogno in piccola parte di processi automatizzati per essere molto più efficienti, alcune decisioni possono essere assistite dallAI, mentre altre avranno sempre bisogno del contributo umano.







Cosa prendere in considerazione quando si inizia ad utilizzare l'AI?



Quando si inizia a fare sul serio con l'IA e si va quindi oltre nel porre qualche domanda agli strumenti gratuiti, è importante stabilire delle regole di base. La stesura di un codice di condotta è una buona pratica. Molti creatori di IA hanno sottoscritto dei codici e creare regole universali, come quelle che le nazioni del G7 si sono impegnate a creare. Un codice dovrebbe riguardare la trasparenza, l'equità, la privacy, la sicurezza e altro ancora. Alcuni di questi aspetti possono sembrare eccessivi, ma è importante ricordare che un codice di condotta consiste in principi generali che riguarderanno un futuro strumenti di AI ancora più avanzati.



Come un MSP può iniziare a impiegare l'IA?



L'AI generativa ha contribuito a democratizzare l'AI. Le aziende non hanno bisogno di un grande team di data scientist per iniziare. Gli MSP più piccoli che non hanno la capacità di fornire un'assistenza individuale possono sfruttare ChatGPT per risolvere i problemi di primo livello.

Ma la sofisticatezza dell'intelligenza artificiale generativa consente di andare oltre e di fornire soluzioni piuttosto creative agli MSP. Gli MSP possono dare una spinta all'automazione sfruttando l'AI generativa per assistere l'automazione degli script e per automatizzare le attività più banali. Con l'AI generativa come alleata, gli MSP possono migliorare notevolmente l'efficienza dei tecnici.



Un MSP in quali altri modi può adottare l'IA? Mi può portare un esempio concreto?



Ci sono molti modi in cui l'intelligenza artificiale può dare supporto agli MSP per rendere le attività più semplici: L'automazione supportata dall'AI potrebbe ottimizzare gli aggiornamenti e i backup, riducendo gli errori umani e migliorando l'affidabilità. LAI potrebbe anche essere utilizzata per analizzare i dati e rilevare rapidamente le minacce alla sicurezza informatica.



L'IA può supportare ad esempio il marketing. Non tutti gli MSP hanno la capacità di gestire il proprio dipartimento marketing. In molti casi devono svolgere diverse funzioni IT, oltre a gestire e promuovere la propria attività.

Tuttavia, in quanto professionisti dell'IT, gli MSP non hanno necessariamente tutte le competenze necessarie per gestire gli account dei social media o occuparsi della parte editoriale di un sito web. L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa può essere un modo rapido per migliorare la vita digitale di un MSP e ottenere un vantaggio competitivo in un mercato affollato.



L'uso dell'IA potrebbe supportare anche l'onboarding di un nuovo cliente?



Si, certamente. L'onboarding può essere molto impegnativo e, dal punto di vista del cliente, può rappresentare un grosso ostacolo al cambio di fornitore di servizi: può permettersi questa interruzione? Utilizzando un flusso di lavoro gestito dall'intelligenza artificiale, gli MSP possono ridurre lo stress ti tale processo e potenzialmente risparmiare denaro.



Prima accennava che l'automazione supportata dall'AI può ottimizzare gli aggiornamenti e i backup. Parliamo quindi di manutenzione predittiva.



Sì. L''intelligenza artificiale può aiutare gli MSP anche nella manutenzione predittiva.



Il modello break-fix richiedeva agli MSP un'elevata reattività, anche se l'approccio era probabilmente più semplice: bastava aspettare un problema e poi intervenire con il rischio di danneggiare la relazione con il cliente se l'intervento non era sufficientemente rapido.

Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono aiutare a prevedere quando un dispositivo o un sistema è destinato a guastarsi, consentendo agli MSP di adottare misure proattive per prevenire i tempi di inattività. Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono anche analizzare i dati di un dispositivo del cliente per identificare modelli di comportamento e anticipare i problemi. Ciò significa che gli MSP possono intraprendere le azioni appropriate, come l'aggiornamento del software o la correzione dei bug prima che si verifichi una crisi, con conseguente riduzione dei ticket e clienti più soddisfatti.



In conclusione ritiene quindi che l'AI non sostituirà l'uomo ma lo supporterà?



Mi piace riportare questo paragone: proprio come la posta elettronica che è ormai uno strumento essenziale - nonostante chi diceva che non avrebbe mai potuto sostituire le telefonate o le conversazioni di persona - l'intelligenza artificiale diventerà allo stesso modo fondamentale per lo stack tecnologico di chiunque, supportando ma non sostituendo tutto.



La chiave è pensare non a ciò che l'AI potrebbe fare al posto di una persona, ma in quali attività l'AI potrebbe aiutarla a svolgere le attività in modo più efficiente ed efficace.