AI ACT: tutto quello che le aziende devono sapere fin da adesso

Un regolamento che pone delle regole all'intelligenza artificiale, ma implica applicazioni e dati

Il Parlamento europeo ha recentemente dato il via libera all'AI Act, una legislazione pionieristica che mira a regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale. Questo passo significativo posiziona l'Europa come leader globale nella definizione di standard per la tecnologia, garantendo nel contempo la tutela dei diritti fondamentali. Ovviamente con tutti i pro e contro.



Il percorso verso l'approvazione



Dopo aver raggiunto un consenso politico provvisorio all'inizio di dicembre, il Parlamento dell'UE ha ufficialmente approvato l'AI Act, con una schiacciante maggioranza a favore. Questa azione decisiva sottolinea l'impegno dell'Europa nel definire standard globali nel campo in rapida evoluzione dell'AI.



Cosa comprende l'AI Act



L'AI Act introduce un sistema di classificazione basato sul rischio per le tecnologie AI, che vanno dalle applicazioni a rischio inaccettabile, che saranno vietate, fino alle applicazioni a basso rischio.



Questa categorizzazione è cruciale per implementare misure regolamentari su misura che affrontino le preoccupazioni specifiche associate alle tecnologie AI, dalla privacy alla sicurezza fino alle implicazioni etiche.



Implementazione e impatto



Programmato per essere pienamente attuato dal 2025, l'AI Act rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo e l'uso responsabili dell'AI. Nonostante le riserve di alcuni Stati membri riguardo alle potenziali restrizioni all'innovazione, il regolamento è di fatto una misura critica per garantire che le tecnologie AI servano il bene pubblico minimizzando al contempo i rischi.



Implicazioni globali



L'approccio proattivo dell'UE nella regolamentazione dell'AI potrebbe fare da apripista per altri paesi, influenzando gli standard e le pratiche globali. Con l'AI che permea sempre più ogni aspetto della nostra vita, la necessità di quadri regolamentari completi diventa sempre più evidente. L'AI Act dell'Europa potrebbe benissimo aprire la strada alla cooperazione internazionale nella regolamentazione delle tecnologie AI.







Il consiglio alle aziende: come prepararsi all'AI Act



Con l'approvazione ufficiale dell'AI Act da parte del Parlamento europeo, le aziende devono ora prepararsi per conformarsi a questa nuova normativa. Di seguito, alcuni consigli su cosa le aziende dovrebbero fare ora a causa del prossimo AI Act:



- Mappare i sistemi AI utilizzati



Identificare i sistemi già in uso che potrebbero qualificarsi come sistemi AI è il primo passo. Una dovuta diligenza interna deve essere effettuata per qualificarli correttamente. - Includere obblighi di conformità all'AI Act nei contratti



Includere nei contratti con i fornitori obblighi di conformità all'AI Act e rinegoziare i contratti esistenti è essenziale. - Adottare politiche interne tecniche e operative per regolare l'uso dell'AI



Adottare politiche interne per regolare l'uso dell'AI è fondamentale per evitare rischi e assicurare la conformità. - Implementare soluzioni per assicurare la conformità alla privacy e ai regolamenti sulla proprietà intellettuale



Implementare soluzioni per garantire la conformità alla privacy e ai regolamenti sulla proprietà intellettuale è essenziale per evitare controversie e sanzioni.

- Adottare uno strumento di conformità all'AI Act



Adottare uno strumento di conformità all'AI Act può sostenere efficacemente le aziende nel loro programma di conformità all'AI. Ne nasceranno parecchi, alcuni sul versate degli studi legali, altri sul versante tecnico digitale. - Proteggere i segreti commerciali e informazioni confidenziali



Implementare misure per proteggere i segreti commerciali e le informazioni confidenziali è fondamentale per evitare abusi. - Formare i dipendenti



Formare i dipendenti è essenziale per garantire il successo dei progetti AI e per garantire una cultura aziendale di conformità all'AI Act. L'AI Act dell'UE rappresenta un momento monumentale nella governance dell'intelligenza artificiale. Ora, le aziende devono prepararsi per conformarsi a questa nuova normativa, adottando politiche e soluzioni interne per garantire la conformità e mitigare i rischi associati all'uso dell'AI.