27/03/2024 economia

Siamo alla fine della recessione o c'è una bolla all'orizzonte?

Melman (Edmond de Rothschild AM): ma è in arrivo un cambiamento al ribasso del mercato?

Dalla fine di ottobre 2023, l'MSCI WORLD è balzato di oltre il 20% e ha superato ogni record. I risultati del quarto trimestre sono stati nel complesso positivi, ma difficilmente possono giustificare rendimenti così straordinari. Di solito assistiamo a guadagni di questo tipo quando il mercato anticipa la fine di una recessione o durante fasi come la bolla internet del 1995-2000. Dal momento che non stiamo uscendo da una recessione, si è naturalmente tentati di fare un parallelo tra l'impennata dell'IA e la bolla di Internet. Siamo quindi in una bolla?



- Il prezzo delle azioni della star dell'AI NVIDIA sembra pericolosamente parabolico, ma gli utili del quarto trimestre sono stati straordinari. La mania dell'IA e la bolla di Internet hanno una cosa in comune: le aspettative di crescita massiccia degli utili. Ma la differenza oggi è che almeno c'è già un incipiente slancio degli utili che ne giustifica l'entusiasmo. Nvidia viene scambiata con un PE 2024 di 36, un multiplo impegnativo ma non impossibile per un titolo a forte crescita. - Inoltre l'esuberanza per alcuni titoli è molto più selettiva rispetto a prima del 2000.



Anche tra i "Magnifici 7", i rendimenti sono variati in modo considerevole, al punto che c'è da chiedersi se non facciano già parte della storia. Ad esempio, persino Tesla ha subito un forte calo. - A fine ottobre, alla vigilia del rally dei mercati, gli investitori non escludevano un ultimo rialzo della Fed. Oggi la domanda è: quando la Fed inizierà a tagliare? Il rialzo del mercato è in parte legato anche alla svolta della banca centrale. Il programma di riduzione dei tassi potrebbe essere più misurato di quanto si pensasse inizialmente, ma un ribasso non sembra essere in discussione. Quindi, anche se non possiamo estrapolare questo potente rally di mercato, non si tratta certamente di una bolla. Ma è in arrivo un cambiamento al ribasso del mercato?



Da un lato, il contesto economico è favorevole agli asset di rischio. L'economia statunitense continua a mostrare un vigore sorprendente, ma le possibilità che il mercato del lavoro torni a condizioni più normali sono ancora buone. Gli ultimi dati suggeriscono addirittura che l'attività economica inizierà presto a normalizzarsi. L'economia europea sembra essere meno a rischio di recessione, mentre l'economia cinese cresce meno ma evita un crollo grazie a modifiche di bilancio.

Gli studi condotti dalle Banche centrali presso le banche commerciali indicano un graduale allentamento delle condizioni di prestito. Una mossa del genere sarebbe benvenuta, dato che i prestiti bancari all'economia sono in leggero calo. Dopo gli indicatori deludenti di gennaio sia negli Stati Uniti che in Europa, il rischio principale su cui dobbiamo concentrarci oggi è una ripresa dell'inflazione. D'altro canto, la liquidità sarà meno abbondante. Il Quantitative Tightening (QT) è in corso e la Overnight Reverse Repo Facility (ON RRP) della Fed, dove le banche depositano i contanti, si sta rapidamente esaurendo, riducendo seriamente la sua capacità di fornire liquidità. Di conseguenza, la Fed non sarà presto in grado di compensare parte dell'impatto restrittivo del QT sulla liquidità. Il premio per il rischio del mercato statunitense è sceso bruscamente, anche se a livelli non particolarmente preoccupanti; tutto ciò dimostra che la sovraperformance a lungo termine dei mercati obbligazionari sarà probabilmente inferiore alla media, ma senza evidenti indicazioni a breve termine. Manteniamo la nostra ponderazione neutrale sui mercati azionari e continuiamo a sovrappesare il reddito fisso. Abbiamo tuttavia ridotto la nostra esposizione ai Treasury statunitensi, poiché riteniamo che il rischio di una ripresa dell'inflazione sia maggiore rispetto all'Europa.





Benjamin Melman, Global CIO di Edmond de Rothschild AM