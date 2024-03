27/03/2024 economia

Guadagni inaspettati: l'azionario si spinge verso l'alto grazie alle imprese

Guibout (AXA IM): mercato ancora in rally sulla scia delle buone notizie societarie e dell'euforia per le innovazioni tecnologiche

I mercati azionari sembrano indifferenti al rallentamento della crescita e alle preoccupazioni delle banche centrali. I tassi non salgono e gli investitori azionari festeggiano, sulla scia dell'euforia che continua a circondare l'intelligenza artificiale (IA) e tutti i settori in grado di trarre beneficio dal suo sviluppo. La Banca centrale europea (Bce) ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per l'Eurozona nel 2024 (+0,6% da 0,8%). Il primo taglio dei tassi non avrà luogo prima di giugno, a dispetto delle stime ottimistiche di inizio anno, quando molti scommettevano su un taglio dei tassi già a marzo. Le aspettative si sono ormai spostate sulla riunione di giugno. Inoltre, continua la crescita dei salari. Ciononostante, il mercato azionario europeo anche a febbraio ha chiuso ai massimi, trainato dalla pubblicazione di buoni risultati societari e dai numerosi annunci di piani di riacquisto di azioni proprie da parte delle aziende.



Euforia sul settore tecnologico



Il rialzo dei tassi a lungo termine di quasi 30 punti base, ai livelli di fine novembre, non ha diminuito la propensione al rischio degli investitori, in parte inebriati dai risultati e dalle prospettive di crescita di società come Nvidia (semiconduttori) e dagli incrementi di produttività legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.



Non sembra infatti arrestarsi l'entusiasmo degli investitori intorno alle nuove tecnologie. L'ondata di ottimismo sull'IA generativa che ha portato a un rapido e implacabile rialzo delle large cap tecnologiche statunitensi - dette anche le "magnifiche sette" - facendo impennare gli indici di Wall Street, si è propagata anche agli indici europei. A febbraio, l'indice DJ Eurostoxx dividendi reinvestiti ha messo a segno un rialzo del 3,27%. Le migliori performance settoriali sono state quelle dei consumi discrezionali e dell'industria, grazie in parte soprattutto ai buoni risultati societari, ma anche alla moltiplicazione dei piani di riacquisto di azioni proprie che riflettono la buona salute delle aziende. Forti progressi anche sul settore tecnologico, che sta sfruttando in pieno le prospettive di crescita offerte dall'IA. In calo, invece, il settore immobiliare e quello delle utility, penalizzati dal rialzo dei tassi d'interesse.



Il focus tornerà su tassi e crescita



Il contesto resta incerto. Con la conclusione della maggior parte delle pubblicazioni dei risultati annuali da parte delle aziende, l'attenzione degli investitori si concentrerà ancora una volta sulla macroeconomia e sui discorsi delle banche centrali.

Da un lato, se la forza dell'economia dovesse confermarsi, sarebbe una buona notizia per i risultati aziendali ma giustificherebbe il rinvio del taglio dei tassi e quindi della pressione sui multipli di valutazione; dall'altro, un rallentamento dell'economia comporterebbe una revisione al ribasso dei risultati ma potrebbe consentire una riduzione dei tassi da parte della banca centrale e multipli di valutazione più elevati. In un momento come questo pensiamo sia tanto più importante mantenere una buona diversificazione. Rimaniamo fedeli alla nostra strategia di investimento concentrandoci su società che uniscono capacità di aggiustamento dei prezzi, visibilità e/o prospettive di crescita attraverso l'esposizione a temi a lungo termine, nonché una solida struttura finanziaria.



Gilles Guibout, Head of European Equities di AXA Investment Managers