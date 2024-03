27/03/2024 digital

Come l'AI sta trasformando il rapporto con il lavoro secondo HP

Migliorare il rapporto con il lavoro e supportare i partner nel processo di cambiamento con l'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale (AI) è stata indicata come un fattore chiave per migliorare il rapporto con il lavoro secondo il Work Relationship Index di HP. Il 76% dei dipendenti intervistati ritiene che l'AI possa accrescere la soddisfazione sul lavoro. HP ha presentato nuovi programmi e soluzioni incentrate sull'AI per i suoi partner, compresa una MasterClass di training e certificazione sull'AI. Questo rappresenta un passo significativo per fornire agli operatori di canale le risorse necessarie per capitalizzare sull'IA e sostenere una crescita a lungo termine. HP ha anche introdotto un portafoglio di PC con AI tra i più ampi del settore, evidenziando l'impegno dell'azienda nel fornire soluzioni innovative che sfruttano l'AI per migliorare la produttività e la collaborazione nella moderna hybrid workforce. Il Work Relationship Index di HP ha rivelato che l'intelligenza artificiale può giocare un ruolo fondamentale nell'incrementare la soddisfazione sul lavoro. Secondo il rapporto, il 76% dei dipendenti ritiene che l'AI possa contribuire a migliorare il loro rapporto con il lavoro.



HP ha risposto a questa esigenza presentando nuovi programmi e soluzioni per i suoi partner, inclusa una MasterClass di training e certificazione sull'AI, che offre opportunità di crescita nell'ambito dell'AI Data Science. L'azienda ha anche ampliato il suo portafoglio con PC con AI tra i più ampi del settore, offrendo soluzioni avanzate per la produttività e la collaboration nella moderna hybrid workforce. Questi sforzi evidenziano l'impegno di HP nel sfruttare l'AI per migliorare il rapporto con il lavoro e sostenere il successo dei suoi partner. HP ha presentato i risultati del suo Work Relationship Index, uno studio che esamina il rapporto dei dipendenti con il lavoro. Secondo il rapporto, il 76% dei dipendenti crede che l'intelligenza artificiale possa aumentare la loro soddisfazione sul lavoro. In risposta a queste conclusioni, HP ha introdotto nuove iniziative per i suoi partner, tra cui una MasterClass di training e certificazione sull'AI. L'azienda ha anche ampliato il suo portafoglio con PC con AI tra i più ampi del settore, offrendo soluzioni innovative per migliorare la produttività e la collaborazione sul posto di lavoro.

Questi sforzi testimoniano l'impegno di HP nel promuovere l'adozione dell'AI e nel supportare il successo dei suoi partner. HP ha annunciato i risultati del suo Work Relationship Index, evidenziando il potenziale dell'intelligenza artificiale per migliorare il rapporto con il lavoro. Il rapporto ha rilevato che il 76% dei dipendenti crede che l'AI possa accrescere la soddisfazione sul lavoro. In risposta a queste scoperte, HP ha introdotto nuove iniziative per i suoi partner, inclusa una MasterClass di training e certificazione sull'AI. L'azienda ha anche ampliato il suo portafoglio con PC con AI tra i più ampi del settore, offrendo soluzioni avanzate per migliorare la produttività e la collaborazione sul posto di lavoro.