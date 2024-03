13/03/2024 sport

Skoda rinnova la partnership con il Tour de France e La Vuelta puntando all'elettrico

Zellmer (Skoda): i nostri punti di forza saranno sostenibilità, elettrificazione flotte, coinvolgimento digitale e app dedicate

?koda Auto, partner principale e fornitore ufficiale del Tour de France, annuncia l'estensione della partnership fino al 2028, coinvolgendo anche il Tour de France Femmes avec Zwift e altre 18 manifestazioni ciclistiche internazionali.



Una Llunga storia di passione ciclistica



"Supportare la missione ciclistica dell'organizzatore di gare di ciclismo più importante al mondo, A.S.O., è un onore per noi in ?koda Auto. Dopo tutto, siamo iniziati come un'azienda di biciclette quasi 130 anni fa, e il ciclismo oggi è una passione per molti dei nostri clienti esploratori di tutti i giorni. Essere partner principale e fornitore auto del Tour de France per gli ultimi 20 anni ci spinge ora a estendere la nostra relazione e a sostenere un crescente portfolio di eventi - per uomini e donne, professionisti e amatori", ha dichiarato Klaus Zellmer, CEO di ?koda Auto.



"Continuando il nostro partenariato fiduciario con A.S.O. e il Tour de France, ?koda Auto conferma il suo forte legame con il ciclismo e i suoi fan in tutto il mondo. Il Tour de France è la gara ciclistica più seguita al mondo.



Nel 2023, ha attirato quasi 150 milioni di spettatori in Europa da solo. Questa visibilità eccezionale beneficia notevolmente dei nostri prodotti, offrendoci l'opportunità di rafforzare la posizione di ?koda come principale sostenitore del ciclismo e di celebrare l'eredità del nostro marchio" ha dichiarato Martin Jahn, Membro del Consiglio di ?koda Auto per le Vendite e il Marketing.



?koda Auto rimarrà il partner principale ufficiale sia del Tour de France che del Tour de France Femmes avec Zwift fino al 2028. La collaborazione comprende eventi ciclistici maschili e femminili, come La Vuelta in Spagna e le classiche belghe La Flèche Wallonne e Liège-Bastogne-Liège. L'accordo sottolinea anche l'impegno per la mobilità sostenibile. ?koda Auto e A.S.O. si impegnano a elettrificare le flotte di veicoli per tutte le gare. Fino a 250 modelli ?koda completamente elettrici o ibridi plug-in saranno disponibili per gli organizzatori degli eventi ciclistici. Quest'anno, ?koda supporterà il Tour de France per la 21ª volta, utilizzando Enyaq completamente elettriche e Superb ibride plug-in come 'Red Cars'. ?koda sarà anche sponsor della maglia verde per il leader della classifica a punti e realizzerà nuovamente i trofei di cristallo per i vincitori.

Coinvolgimento digitale



Estendendo il coinvolgimento dai live eventi ai media digitali, ?koda supporta le app mobili per il Tour de France e La Vuelta. Queste app forniscono agli appassionati aggiornamenti in tempo reale, momenti salienti giornalieri delle gare e storie di approfondimento sugli eventi. Inoltre, il sito web WeLoveCycling.com di ?koda offre ulteriore contenuto legato al ciclismo. Il ciclismo è una pietra angolare della strategia di sponsorizzazione di ?koda, che ha iniziato la sua storia di successo con la produzione di biciclette nel 1895.