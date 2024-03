13/03/2024 leisure

Purpose, la rotta atlantica delle imprese vincenti - Libro "Il valore del Purpose"

Rosario Sica ha scritto per Gerini Next un saggio su come il Purpose va oltre l'identità aziendale e si concentra sul "perché" un'organizzazione esiste

In un periodo in cui si invoca sempre maggiore attenzione all'impatto sociale e ambientale delle imprese, il concetto di Purpose sta diventando fondamentale per le organizzazioni.

Il Purpose va oltre l'identità aziendale e si concentra sul "perché" un'organizzazione esiste, sul significato della sua attività e su come può contribuire al bene della società. È necessario comprendere, definire e adottare il proprio Purpose in modo consapevole, ma trovarne uno in cui tutti si riconoscano e che esprima l'identità dell'azienda è più difficile di quanto si pensi. E il tema della sostenibilità non è l'unico che conta: il Purpose può essere perseguito in modo ancor più valido se si tiene conto con cura e sensibilità del benessere delle persone.



Di tutto questo tratta l'interessante scritto di Rosario Sica (che tra l'altro è stato anche in una cover story di BusinessCommunity.it in passato), Il valore del Purpose. Trovare senso in un'organizzazione: un dovere verso le persone e il futuro, edito da Guerini Next. Frutto di anni di riflessione professionale e impegno sociale, il testo affronta il ruolo che l'insieme di valori sintetizzati in Purpose gioca e giocherà sempre di più nel guidare le organizzazioni economiche.



Esso va oltre lo scopo nella vita, la semplice esistenza quotidiana per divenire un faro che illumina il cammino da percorrere, fornendo una bussola morale per guidare le scelte e le azioni conseguenti.



Visto così si capisce come, in un mondo in profonda trasformazione, le imprese siano un laboratorio fondamentale, nel quale trovare un universo valoriale in cui credere, specchiarsi e concorrere, ciascuno nei suoi compiti, a migliorare la vita dell'impresa e nell'impresa. Un ambiente in cui colmare anche delle lacune che le generazioni del futuro che entrano in azienda si portano da pregresse esperienze di vita scolastico formativa e familiare. Non fa mistero Sica del suo apprezzamento per alcune figure emblematiche del pensiero e dell'impresa del novecento, come ad esempio Adriano Olivetti e Italo Calvino. Insomma, l'azienda e le persone che vi lavorano sono parte di un medesimo processo evolutivo indotto dal Purpose. Le imprese, aggiunge l'Autore, devono utilizzare l'individuazione del Purpose come viatico per rendersi più umane, cercando un equilibrio tra profitto e benessere delle persone e degli stakeholders.



Purpose come mix, sapientemente definito e sviluppato, di sfide globali, motivazioni dei dipendenti, evoluzione dei modi di pensare la leadership, pressioni degli investitori, attivismo dei consumatori, sostenibilità nei fatti prima che a parole, maggiore trasparenza e compliance.





Sfide importanti, che rendono più bello il ritorno al confronto e al lavoro di gruppo.



Federico Unnia, Aures Strategie e politiche di comunicazione