13/03/2024 cover

Lorenzo Langella (BNP Paribas BNL Equity Investments): investiamo nelle PMI italiane per supportare la loro crescita

Investimenti strategici con quote di minoranza in settori chiave dell'economia italiana, portando innovazione nel panorama finanziario italiano

Il Gruppo BNP Paribas ha deciso di portare sul mercato italiano BNP Paribas BNL Equity Investments (BBEI) dopo le esperienze di successo in altre nazioni europee. L'azienda è focalizzata sugli investimenti di minoranza in piccole e medie imprese italiane e ha suscitato la nostra curiosità, tanto che abbiamo intervistato il Lorenzo Langella, il CEO per il nostro mercato, all'interno della struttura di BNP Paribas che vede Vittorio Ogliengo, Chairman CIB Italy di BNP Paribas e Presidente di BNP Paribas BNL Equity Investments ed Elena Goitini, CEO di BNL BNP Paribas e Responsabile BNP Paribas per l'Italia.



Qual è l'essenza di BNP Paribas BNL Equity Investments. Può indicarci la visione dietro la creazione di questa nuova società?



Con BNP Paribas BNL Equity Investments, miriamo a offrire alle aziende italiane non solo supporto finanziario, ma anche una rete internazionale e una serie di soluzioni specializzate che sono integrate nel gruppo.



L'obiettivo è accompagnare le PMI italiane nel loro sviluppo sostenibile, contribuendo al tessuto economico del Paese e creando valore per tutti gli stakeholders. In che modo intendete investire e come tutto ciò si integra questa strategia nel panorama bancario italiano?



BNP Paribas BNL Equity Investments si concentra sull'acquisizione di partecipazioni di minoranza in partnership strategiche con società attive in settori dinamici e gestite da imprenditori visionari. Riteniamo che questo approccio sia differenziante nel panorama bancario italiano, puntando a sostenere le aziende lungo i diversi cicli di mercato e nei momenti cruciali, come il passaggio generazionale.



Può spiegare qual è la logica dietro gli investimenti di BBEI?



Gli investimenti di BBEI seguono una logica di "capitale paziente". Questo significa che investiamo con equity della banca e senza vincoli temporali per la fase di disinvestimento. L'obiettivo è creare partnership strategiche durature con aziende italiane, contribuendo al loro sviluppo nel lungo termine.

Non vogliamo essere invasivi, accompagniamo le aziende in cui investiamo nel percorso di crescita.



Avete già effettuato diversi investimenti e quali sono i settori rappresentati e come si inseriscono nella strategia complessiva di BBEI?



Abbiamo investito in otto aziende rappresentative del "Made in Italy", tra cui consumer goods, business services, industrials e technology. La nostra strategia è opportunistica, senza limiti predefiniti per l'exit. Siamo flessibili e aperti a diverse possibilità, inclusa la vendita a un altro gruppo o ulteriori investimenti nelle aziende in crescita. Lo facciamo scegliendo con attenzione le aziende e ci facciamo accompagnare dai partner.



La decisione di creare una entità giuridica separata per BBEI è interessante. Puoi spiegarci la ragione dietro questa scelta?



La creazione di una entità separata è nata dal desiderio di dare maggiore visibilità e leggibilità a questo business, anche sulla base delle esperienze di successo già sperimentate in altri paesi, in quanto siamo presenti da tanti anni in Francia e Belgio, oltre che in Lussemburgo e Polonia.

L'idea è di attivare anche nel nostro paese questo genere di attività che è ben diversa da quanto BNP Paribas realizza nell'investment banking. Pensiamo di investire circa 80 milioni all'anno con ticket da 5-10 milioni di euro ma rimaniamo flessibili, dipende dalle opportunità del mercato.



Cosa possiamo aspettarci per il futuro di BNP Paribas BNL Equity Investments?



Abbiamo oggi un team di investimento dedicato che conta cinque persone, ma crediamo che si espanderà nei prossimi due anni se si confermasse il trend di investimento di cui parlavamo, in fondo è quello che fanno i nostro "cugini" d'oltralpe. Abbiamo già investito significative risorse e abbiamo una pipeline interessante per i prossimi mesi. Guardiamo al futuro con fiducia, pronti a contribuire in modo tangibile allo sviluppo delle PMI italiane e all'intero ecosistema economico del Paese.