06/03/2024 sport

Wimbledon: Emirates firma un accordo pluriennale e fa lo Slam

Con i campi inglesi l'azienda attiva la sponsorizzazione dei più grandi tornei al mondo

Il All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC) ha annunciato che la compagnia aerea Emirates è diventata uno sponsor ufficiale del torneo di Wimbledon in un accordo pluriennale. Emirates diventa il 'Official Airline Partner' di Wimbledon, che si svolgerà completamente nel mese di luglio di quest'anno, e riceverà branding in campo su Centre Court e Court 1, gli asset più preziosi del Grand Slam in termini di visibilità. Inoltre, i diritti di Emirates includono attivazioni in loco, ospitalità premium, ampi diritti di marketing e digitali, e una collaborazione con la piattaforma metaverse Roblox per avere campi da tennis e percorsi ostacolati con il marchio Emirates nel suo gioco 'Wimbleworld'. Emirates è fortemente impegnata nello sponsorship del tennis e con l'accordo su Wimbledon ha una partnership con tutti e quattro i Grand Slam. Ha sponsorizzato gli US Open dal 2012, Roland Garros dal 2013 e l'Australian Open dal 2015. La compagnia aerea con sede a Dubai sponsorizza anche l'Association of Tennis Professionals (ATP) dal 2013 ed è il principale Premier Partner dell'ATP dal 2016.



Emirates sembra intensificare la sua spesa per lo sponsorship dopo aver annunciato all'inizio di questo mese un accordo globale con la National Basketball Association che la vede diventare il primo sponsor di patch per maglie degli arbitri per la lega e il title sponsor della NBA Cup. Wimbledon era precedentemente in trattative con Emirates per un potenziale accordo di sponsorizzazione alcuni anni fa, ma non si è raggiunto un accordo sugli asset di branding. Il Grand Slam è noto per la sua brand identity attentamente curata, mentre Emirates ha asset significativi di branding nei suoi altri accordi di sponsorship nel tennis, spesso inclusivi del suo logo e della segnaletica rossa. Sir Tim Clark, presidente di Emirates, ha dichiarato: "Da campo duro a campo d'erba - siamo fieri di ampliare la nostra presenza nel mondo del tennis. Wimbledon è un grande evento sportivo visto da milioni di persone in tutto il mondo, e siamo lieti di essere associati a un marchio così rispettato.



Emirates è da sempre sostenitore del tennis e, come sponsor di tutti e quattro i Grand Slam, il nostro impegno per lo sport è più saldo che mai."



Nell'ambito dell'accordo, la compagnia aerea istituirà anche un 'Fondo per il Bene' da milioni di sterline in collaborazione con Wimbledon per sostenere le comunità locali.

Deborah Jevans CBE, presidente di AELTC, ha dichiarato: "Unendoci a Emirates come Official Airline Partner, Wimbledon si unisce a una marca premium e a uno dei principali sponsor mondiali del tennis e dello sport in generale. Mentre Emirates inizia il suo quarto decennio di supporto al tennis, questa eccitante partnership porta gli investimenti e il legame dell'organizzazione con lo sport a un livello superiore."



Emirates ha un ampio portafoglio di sponsorizzazioni nel Regno Unito, principalmente con il club di Premier League Arsenal, dove è sponsor della maglia e del nome dello stadio. Quell'accordo è stato estesoin agosto. La compagnia aerea è anche sponsor principale della FA Cup e detiene i diritti di denominazione dello stadio di cricket di Old Trafford nell'ambito del suo accordo di sponsorizzazione con il Lancashire County Cricket Club. L'accordo di Wimbledon arriva poco dopo che SportBusiness ha rivelato in esclusiva che il produttore cinese di telefoni cellulari Oppo stava uscendo dalla sponsorizzazione del torneo.