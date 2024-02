06/03/2024 marketing

Osservatorio pagamenti digitali 2023: semplificare i processi

Moroni (Visa): le aziende voglio semplificare e ottimizzare il modo in cui pagano e vengono pagate

In Italia, il 61% delle imprese intervistate (micro 47% e piccole 84%) possiede almeno una carta di pagamento business. Questo emerge dalla seconda edizione dell'Osservatorio Annuale Visa sui Pagamenti Digitali, realizzato con la collaborazione di Ipsos, che ha indagato il tessuto imprenditoriale italiano. Le carte di pagamento business, strumenti sempre più diffusi, si rivelano fondamentali per la gestione finanziaria delle aziende.



Impatto positivo sulle micro e piccole imprese



Le carte di pagamento business influenzano positivamente i processi aziendali, consentendo un maggior controllo e monitoraggio delle spese (44%) e un miglioramento complessivo della contabilità aziendale (32%). Questi risultati evidenziano che, sia per le piccole che per le microimprese, l'adozione di tali strumenti ha portato a benefici concreti nella gestione finanziaria quotidiana.



Liquidità aziendale e sfide affrontate



Gli intervistati sottolineano l'importanza delle carte di pagamento business nel ridurre gli anticipi ai dipendenti (23%) e nell'ottimizzare il flusso di cassa (24%).



Questi dati mettono in luce le sfide affrontate dalle piccole e micro aziende nell'ultimo anno, tra cui il rispetto delle scadenze di pagamento (29%), la necessità di controllare le spese (29%), e i tempi troppo lunghi per ricevere il pagamento dai clienti (28%). Per oltre il 60% delle imprese, la ricezione rapida di denaro per rimborsi e pagamenti è cruciale, confermando la rilevanza continua del tema della liquidità. "Per le aziende diventa sempre più cruciale non solo essere pagate e pagare in tempo - sottolinea Luca Moroni, Head of Visa Commercial Solutions Southern Europe.

"Il network Visa fornisce la tecnologia per aiutare le aziende a semplificare e ottimizzare il modo in cui pagano e vengono pagate, in modo sicuro e controllato. Visa, inoltre, accettata in 200 Paesi nel mondo, può aiutare le imprese ad accedere ai mercati globali, ampliando le proprie fonti di reddito grazie alla possibilità di vendere online e al contempo permettendo di acquistare beni e servizi ovunque e al miglior prezzo. Grazie a una piattaforma di soluzioni dedicate ai pagamenti aziendali, può aiutare a portare benefici in tema di riconciliazione della spesa, efficienza dei processi e abbattimento dei costi interni.

In particolare, poi, le carte di credito business costituiscono una linea di credito a breve termine che migliora la liquidità".



Carte di pagamento business vs personali



L'Osservatorio Visa evidenzia che l'87% delle piccole imprese ritiene importante separare le spese aziendali da quelle personali, mentre tale considerazione si attesta al 64% nelle microimprese. Le carte di pagamento business vengono utilizzate principalmente per spese di viaggio e rappresentanza (44%) e per altri acquisti specifici via internet (34%). Al contrario, le carte personali sono impiegate soprattutto per il pagamento delle utenze (32%) e le spese di viaggio e rappresentanza (31%).



Aspettative e servizi collegati



Le aziende manifestano interesse per i servizi collegati alle carte business, con il 34% degli attuali possessori interessato alla gestione personalizzata sull'utilizzo della carta, mentre tra i non possessori il 34% è attratto dall'accesso a una piattaforma di controllo, rendicontazione e analisi delle spese.

L'80% delle imprese si dichiara disposta a pagare di più per servizi premium come il cashback (32%), i servizi di assicurazione aggiuntivi (29%), e offerte dedicate ed esclusive (27%).



Ruolo delle banche e conclusioni



Infine, il ruolo delle banche emerge come centrale, con 1 impresa su 10 che riceve proposte su carte e soluzioni di pagamento. Le banche, anche tramite le filiali, rappresentano il canale principale a cui le imprese si rivolgono per avere informazioni sui pagamenti. In conclusione, l'adozione crescente delle carte di pagamento business sta cambiando il modo in cui le micro e piccole imprese gestiscono le loro finanze, portando vantaggi tangibili nei processi aziendali e nella liquidità.