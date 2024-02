06/03/2024 marketing

L'eCommerce nel 2024: tendenze e strategie vincenti

Mancini (ScalaPay): personalizzazione, AI, mobile e social commerce, pagamenti innovativi, customer experience

Il panorama dell'e-commerce continua a evolversi, guidato da una crescita costante del 78% degli utenti europei che preferisce l'acquisto online[1]. Affrontando le sfide dell'aumento del costo della vita, gli operatori del settore stanno ridefinendo le loro strategie per adattarsi a nuove abitudini di spesa e sfruttare le nuove tecnologie, ponendo al centro l'attenzione sul cliente.



Iper-personalizzazione: la chiave del successo



L'iper-personalizzazione emerge come il primo trend del 2024. Il 65% dei clienti richiede un adattamento alle proprie esigenze, e il 69% preferisce brand che integrano la personalizzazione nelle loro interazioni[2]. Investire in tecnologie e partnership strategiche per creare esperienze personalizzate diventa cruciale per coinvolgere autenticamente i clienti.



Intelligenza artificiale e dati: la potenza nascosta



Nell'e-commerce, la sensibilità verso l'intelligenza artificiale (AI) cresce. Nel 2024, comprendere appieno il funzionamento dell'AI e sfruttarne la potenza diventa prioritario per favorire la crescita aziendale.



Tuttavia, l'efficacia dell'IA è strettamente legata a una strategia di gestione dati ben strutturata.



Mobile and social commerce: la fusione vincente



Il 2024 si profila come l'anno del social commerce. La fusione di shopping e intrattenimento, sfruttando contenuti video e garantendo un'esperienza di acquisto ottimizzata per dispositivi mobili, si dimostra chiave per il successo. Il social commerce è stimato a 2,2 trilioni di dollari nel 2023, con previsioni di superare i 3 trilioni di dollari entro il 2027.



Soluzioni di pagamento avanzate: la via al futuro



Le soluzioni di pagamento avanzate sono il quarto trend cruciale. Secondo uno studio di Harvard Business Review, il settore dei pagamenti digitali crescerà oltre il 20% annuo fino al 2030, raggiungendo oltre 360 miliardi di dollari. L'adozione di metodi innovativi, come il "Buy Now, Pay Later" (BNPL), diventa prassi comune nel 2024, migliorando l'esperienza di acquisto online. Customer experience: il valore del coinvolgimento



Il quinto trend si concentra sulla customer experience.