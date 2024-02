06/03/2024 idee

Tendenze emergenti: AI generativa e AR/VR nel mercato della telefonia

Lorbach (GfK): queste trasformazioni influiranno sulle comunicazioni e sulle scelte di acquisto

Il mercato globale delle Telecomunicazioni ha attraversato un periodo di lieve contrazione nel 2023 (-0,6% di fatturato), ma le prospettive per il 2024 indicano una crescita modesta del +2%. Per garantire una crescita a lungo termine, sono necessarie vere innovazioni. L'esperto Jan Lorbach di GfK identifica due opportunità chiave: l'Intelligenza Artificiale generativa per gli smartphone e la Realtà Aumentata e Virtuale.



L'AI generativa: motore di crescita per gli smartphone



Il settore degli smartphone continua a evolversi, ma è necessario fornire ai consumatori applicazioni pratiche per sfruttare al massimo le prestazioni in continuo miglioramento. L'implementazione diffusa dell'Intelligenza Artificiale Generativa è il passo successivo cruciale. I dati di GfK indicano una crescente propensione a pagare di più per funzionalità avanzate. Tuttavia, è essenziale che l'innovazione sia percepita come significativa per evitare allungamenti dei cicli di sostituzione degli smartphone.



AR/VR e il Metaverso: diversificazione e premiumizzazione



Sebbene l'entusiasmo intorno al Metaverso si sia attenuato, il settore continua a crescere (+15% nei ricavi nel 2023).



La Realtà Aumentata (AR), Mista (MR) e Virtuale (VR) stanno vivendo una diversificazione, con una preferenza per dispositivi avanzati. Le differenze geografiche sono evidenti, con la Cina che domina gli acquisti di visori AR e l'Europa occidentale leader per i visori MR.



Trend del mercato globale degli smartphone nel 2023



Il mercato degli smartphone ha mostrato stabilità nel 2023, con un aumento del fatturato nel secondo semestre. Tuttavia, i trend regionali variano notevolmente, con l'Europa centrale in crescita e l'Asia emergente in calo. Il prezzo medio degli smartphone nuovi è salito a $389 globalmente, trainato dalla domanda di dispositivi premium e funzionalità avanzate, come 5G e memoria oltre 512 GB.