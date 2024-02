06/03/2024 idee

Manovra 2024: cosa cambia per i Fringe Benefit?

Le novità della Manovra 2024 sui Fringe Benefit: soglie, chiarimenti, e obblighi

I ifringe benefit sono tornati al centro dell'attenzione con la Manovra 2024, suscitando interesse nel contesto legislativo degli ultimi anni. La principale novità riguarda l'innalzamento a 1.000 euro della soglia di non imponibilità per il solo anno fiscale 2024, con un incremento a 2.000 euro in presenza di figli a carico.



Cosa sono i Fringe Benefit



I fringe benefit rappresentano vantaggi aggiuntivi erogati dai datori di lavoro ai dipendenti sotto forma di beni o servizi, costituendo un'importante componente del pacchetto retributivo. L'ultima Manovra introduce novità significative per l'anno fiscale 2024, affrontate nel report della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo "Fringe benefit: le novità 2024".



Soglie di esenzione per il 2024



Per il solo anno fiscale 2024, la Manovra ha stabilito che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti.



La soglia si eleva a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, includendo figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e figli adottivi o affidati.



Superamento delle soglie e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate



Il superamento delle soglie per il 2024, sia di 1.000,00 euro o 2.000,00 euro, comporta la totale imponibilità dei valori delle somme riconosciute. La circolare 23/2023 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di figlio di età superiore a 21 anni, entrambi i genitori possono beneficiare dell'agevolazione se il figlio è fiscalmente a carico di entrambi.



Obblighi del datore di lavoro



Il datore di lavoro è tenuto a riportare nel libro unico del lavoro il valore corrispondente nel periodo di competenza. Se la sommatoria dei valori dei fringe benefit riconosciuti al lavoratore non supera, nel periodo di imposta 2024, le soglie di appartenenza, tale valore è esente a livello fiscale e contributivo. In caso di superamento delle soglie, il datore di lavoro deve effettuare le operazioni di conguaglio entro il termine del periodo di imposta.

L'ultimo onere consiste nella comunicazione degli importi relativi ai fringe benefit concessi ai dipendenti attraverso la Certificazione Unica 2025, prevista per marzo 2025.