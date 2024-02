06/03/2024 fare

Le PMI italiane sono propense ad assumere nel 2024

Ricerca Qonto: ottimismo e prospettive delle PMI europee per il futuro

Un'indagine condotta da Qonto, leader europeo nella gestione finanziaria aziendale, ha analizzato il sentiment delle piccole e medie imprese (PMI) europee sul passato anno e le prospettive future. I risultati indicano una fiducia solida tra le PMI esaminate. La survey ha rivelato un notevole ottimismo riguardo alla crescita dei ricavi nel prossimo anno. L'85% delle aziende in Italia si è dichiarato "ottimista" o "molto ottimista", con percentuali simili anche in Spagna (86%) e Germania (84%), mentre la Francia si posiziona leggermente più distante con il 74%. L'indagine ha inoltre evidenziato che il 42% delle PMI europee intende aumentare le assunzioni, e l'Italia guida la classifica con il 48% delle imprese che prevedono incrementi entro la fine del 2023.



La sfida del mismatch tra domanda e offerta di lavoro



Secondo il bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, nel gennaio 2024, il "mismatch" tra domanda e offerta di lavoro ha influito su 250.000 delle 508.000 assunzioni programmate (49,2%).



A febbraio, le difficoltà nel reperimento di personale persistono, con 201.000 profili difficili da trovare (49,3% delle assunzioni programmate), principalmente a causa della carenza di candidati (31,3%) e di una preparazione inadeguata (14,4%).



Investimenti focalizzati e crescita occupazionale



Gli investimenti futuri delle imprese sembrano orientati verso i dipartimenti tecnologici nel 2024. Oltre il 40% dei leader aziendali in Spagna e Italia e il 30% in Germania pianificano di destinare maggiori risorse finanziarie alla tecnologia rispetto ad altri settori. Al contrario, le PMI francesi daranno priorità al Marketing & Comunicazione (30%) e al servizio clienti (28%).



Green e digitale: le chiavi del futuro



Riguardo alle prospettive future, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si propone di sostenere la ripresa economica attraverso la transizione ecologica e digitale. Si prevede che il 37% degli investimenti sarà destinato agli obiettivi climatici e il 20% alla transizione digitale.