06/03/2024 fare

Analisi dello stato del Venture Capital italiano e la crescita delle StartUp

Di Camillo (P101): la crescita in questi anni è costante ed è un contributo concreto allo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione italiana

L'analisi, "State of Italian VC" realizzata da P101, player leader del Venture Capital italiano con focus europeo, evidenzia come il Venture Capital ("VC") italiano negli ultimi 10 anni sia cresciuto a un ritmo significativo, contribuendo allo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione del Paese.

"Abbiamo voluto realizzare un'analisi approfondita che mettesse in luce la strada fin qui fatta dal Venture Capital italiano e che ci consentisse di mettere a fuoco la sua possibile ulteriore fase di sviluppo - ha commentato Andrea Di Camillo, Founder e Managing Partner di P101 -. La traiettoria di crescita complessiva dell'ultimo decennio è stata significativa, in termini di volumi, investimenti, creazione di imprese innovative e impatto sull'economia: le oltre 50 società in cui P101 ha investito nel decennio, nello stesso periodo hanno generato ricavi complessivi per 5 miliardi di euro e solo nel 2023 hanno impiegato oltre 5000 persone e generato un fatturato di circa 1,7 miliardi di euro. I dati di settore ci dicono che la costruzione delle fondamenta dell'ecosistema italiano del Venture Capital è conclusa.



Ora dobbiamo guardare avanti, al prossimo decennio, consapevoli della strada che resta da percorrere per recuperare il gap che ancora ci separa da alcuni Paesi europei, ma soprattutto delle sfide che il sistema dovrà affrontare per evolvere ed entrare in una nuova fase di maturità, in cui cambieranno le regole del gioco. Aumenteranno opportunità e competizione, con player internazionali che guardano con crescente interesse al nostro Paese. Nuovi driver, come l'Intelligenza Artificiale, cambieranno i trend di investimento, sempre più focalizzati sui servizi per le imprese. Aumenteranno le dimensioni dei fondi, degli investimenti e delle startup: le aziende che hanno avuto successo nello scorso decennio mostrano oggi la scalabilità del loro business e sono pronte a fare un salto dimensionale che sempre più spesso le porterà oltre confine. E noi, player del Venture Capital, dovremo guidare e non subire il cambiamento verso nuovi modelli di business e di offerta, senza mai dimenticare l'obiettivo per cui il settore è nato: contribuire allo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione italiana".







L'analisi



Il Decennio di Crescita: Il Venture Capital italiano, come evidenziato nell'analisi "State of Italian VC" di P101, ha vissuto un decennio di crescita straordinaria, investendo oltre 8 miliardi di euro in startup.

Questa cifra rappresenta una crescita media del 644%, superando il trend europeo del 492,5%. Pur registrando una flessione nel 2023, il quadro complessivo rimane positivo. L'Impatto sull'Ecosistema: Gli investimenti hanno contribuito alla proliferazione di oltre 13.000 startup e circa 2000 PMI innovative, generando un valore di produzione di 9,3 miliardi di euro e occupando circa 62.000 persone. L'ecosistema italiano delle startup, con un valore di 67 miliardi di euro, ha registrato un incremento del 27% nel 2023, indicando una crescita accelerata, soprattutto nel settore tecnologico. Dinamiche del Mercato Europeo: Se confrontato con il panorama europeo, l'Italia mostra un aumento significativo nei fondi di Venture Capital raccolti, con un +88% anno su anno nel 2023, evidenziando un mercato in crescita e in controtendenza rispetto all'Europa. Analisi dei Trend: Il rapporto analizza dettagliatamente l'evoluzione dei round di investimento, la distribuzione settoriale, le exit e il coinvolgimento di investitori nazionali ed internazionali.





Evoluzione dei round: il cuore del VC italiano



Investimenti Early Stage: Il Venture Capital italiano ha investito 3,7 miliardi di euro in round Early Stage nel decennio, con un valore annuo quintuplicato da 102,4 milioni nel 2013 a 515,5 milioni nel 2023. Nonostante un calo nel 2023, questi round rappresentano ancora il 94% del VC italiano, sebbene si preveda una progressiva convergenza verso la media europea. Crescita dei Round Growth Stage: I round Growth Stage, pur mostrando un calo del 26% nel 2023, registrano il maggiore tasso di crescita decennale (+720%). Questi round, ancora marginali in Italia, potrebbero gradualmente avvicinarsi alla media europea. Rarità dei Round Late Stage: I round Late Stage sono rari in Italia, ma il 2023 ha visto un investimento di 205 milioni di euro, concentrati soprattutto negli ultimi 5 anni.



settori in evoluzione: dalla tech sostenibile alle nuove frontiere



Ricalibratura degli Investimenti: Il 2023 ha visto una ricalibrazione degli investimenti, passando da settori in crescita durante la pandemia a tecnologie emergenti e sostenibili.

Il Software per le Imprese si posiziona al primo posto in Italia. Crescente Importanza dei B2B: Gli investimenti in startup B2B sono cresciuti notevolmente, rappresentando l'82% del totale nel 2023. Questo riflette il trend di digitalizzazione delle imprese. Focus sui Sustainable Development Goals (SDG): Gli investimenti in startup legate agli SDG sono cresciuti del 1,6 volte dal 2019 al 2023, ma restano inferiori al picco del 2022.



Exit e investitori: dinamiche in crescita



Crescita Esponenziale delle Exit: Le exit sono cresciute in modo esponenziale nel decennio, in particolare quelle attraverso M&A, con un aumento di 16 volte nel numero di acquisizioni nel 2023. Modesta Attività IPO: Le IPO italiane sono rimaste modeste e fluttuanti, a differenza di un panorama europeo più dinamico. Nel 2023, solo 3 IPO riguardavano aziende supportate da Venture Capital con focus digitale. Crescente Coinvolgimento degli Investitori Internazionali: Gli investitori italiani rappresentano ancora la maggioranza, ma dal 2020 si è osservato un aumento della presenza di investitori europei e nordamericani.





L'ecosistema in crescita: spin-off universitari e prospettive future



Crescita dell'Ecosistema: L'ecosistema dell'innovazione italiana è in forte sviluppo, con un aumento del valore degli spin-off universitari e una significativa partecipazione ai programmi europei Horizon 2020 e Horizon Europe. Contributo alla Crescita Economica: Queste tendenze, in continua crescita, si prevede che contribuiranno in modo significativo alla crescita economica del paese e all'avanzamento tecnologico.