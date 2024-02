06/03/2024 economia

Sale la redditività da locazione nelle città italiane, con punte anche del 6%

Studio Tecnocasa: cresce l'interesse per investimenti immobiliari, con interessanti rendimenti e rivalutazioni

Nel panorama economico italiano, l'investimento immobiliare si conferma una scelta strategica, come evidenziato dall'analisi dell'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa. La prima metà del 2023 ha registrato un aumento degli investimenti immobiliari per il 19,6%, rispetto al 16,8% dell'anno precedente. Questo trend è alimentato dall'inflazione in crescita, che spinge i risparmi verso il settore immobiliare, tradizionalmente considerato un rifugio sicuro.



Il mattone, un porto sicuro in tempi di incertezza finanziaria



L'analisi rivela un interesse crescente per immobili destinati a ricettività turistica, sfruttando il ritorno dei flussi turistici. Questa tendenza si manifesta sia nelle città più attrattive che nelle località turistiche, evidenziando una diversificazione degli investimenti nel settore immobiliare.

I rendimenti annuali da locazione mantengono la loro attrattiva, con un tasso del 5,2% per un bilocale di 65 mq nelle grandi città italiane. Spiccano metropoli come Genova, Palermo e Verona, che vantano rendimenti superiori alla media. Tuttavia, la prudenza guida i proprietari, considerando l'incertezza attuale e gli aumenti dei costi energetici.



Il binomio sicurezza e rendimento: un equilibrio delicato nel settore immobiliare.



Gli investitori nel mattone non si limitano ai rendimenti da locazione; mirano anche alla rivalutazione dell'immobile nel tempo. Negli ultimi anni, il mercato immobiliare italiano ha registrato un significativo recupero dei prezzi, rendendo gli investimenti ancora più allettanti. L'immobile come riserva di valore nel tempo: un patrimonio in costante crescita.







Scenario italiano



Le preferenze degli investitori si orientano verso aree con la presenza di atenei, servizi e interventi di riqualificazione urbana. La recente tendenza al lavoro da remoto ha accresciuto l'importanza dei servizi locali, rendendo le aree ben servite ancor più attraenti per gli investitori immobiliari. L'evoluzione del mercato immobiliare: una sinergia tra sviluppo urbano e esigenze contemporanee.



In conclusione, l'investimento immobiliare in Italia continua a rappresentare un pilastro fondamentale per gli investitori. La combinazione di rendimenti locativi interessanti e la prospettiva di rivalutazione del capitale contribuisce a mantenere alto l'interesse nel settore.

Il futuro dell'immobiliare italiano: una prospettiva di stabilità e crescita sostenuta.