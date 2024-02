06/03/2024 cover

Boz (Nice): gestione, sicurezza e risparmio energetico con le smart home

Cambiano le esigenze dei consumatori e la tecnologia asseconda anche tutti i nuovi bisogni di semplicità, sostenibilità e confort

Le case intelligenti conquistano l'Italia? La domanda sembra semplice, nel senso che sembra evidente che gli italiani desiderano abitazioni più comode e sicure e la domotica offre soluzioni per il comfort, il risparmio energetico e l'autonomia degli anziani.

Per avere una risposta adeguata abbiamo intervistato Juan Pablo Boz, Chief Marketing Officer di Nice.



Quali sono i principali trend del settore Home Management Solutions in Italia?



Il settore delle soluzioni per l'Home Management in Italia sta vivendo una forte crescita, come evidenziato dall'Osservatorio del Politecnico di Milano. Nel 2023, il valore del mercato ha superato gli 800 milioni di euro, registrando un aumento del 5%, un tasso superiore alla media europea. Nonostante questo incremento, la spesa media pro-capite rimane relativamente bassa, con 13,7 euro per abitante: meno della metà di quella europea. Ciò indica che ci sono ampi margini di sviluppo futuri. Per quanto riguarda le soluzioni, tra le diverse categorie - che ci forniscono anche un'indicazione abbastanza realistica dei principali trend che muovono il settore - la sicurezza è senza dubbio un'area particolarmente richiesta, rappresentando un quarto delle vendite in Italia nel 2023, con una notevole crescita: +30%.







Come si stanno evolvendo le esigenze dei consumatori rispetto alle case intelligenti?



Gli italiani manifestano il desiderio crescente di abitazioni più comode e sicure attraverso la gestione intelligente dei dispositivi domestici. Questa tendenza è particolarmente evidente alla luce del periodo post-pandemia, durante il quale Doxa ha rilevato che il 68% degli italiani trascorre più tempo in casa, dedicandosi a nuove attività. Le case intelligenti sono viste come una soluzione per semplificare e rendere più confortevole e sicura la quotidianità, permettendo l'automazione di gesti come l'apertura e la chiusura di porte e finestre, e migliorando la qualità della vita, per esempio attraverso un'illuminazione ottimale degli spazi. Inoltre, le abitazioni smart influiscono sui consumi, consentendo un controllo remoto su tutte le aree di utilizzo dell'energia, compresa la climatizzazione degli ambienti, promuovendo così una gestione più efficiente e un concreto risparmio in bolletta. Infine, i sistemi smart rispondono alla crescente necessità di prendersi cura delle persone più vulnerabili e fragili, come gli anziani, offrendo soluzioni di monitoraggio e assistenza che hanno lo scopo di migliorare la loro autonomia in casa.





Qual è oggi il vostro posizionamento sui mercati e quali le strategie di marketing globali a supporto dello sviluppo strategico dell'azienda e del brand Nice?



Oggi Nice è a tutti gli effetti tra i leader globali del settore Home Management Solutions con un'offerta completa di soluzioni connesse e integrate per vivere al meglio lo spazio abitativo o di lavoro. Negli ultimi anni siamo cresciuti moltissimo anche grazie ad acquisizioni a livello globale di aziende e marchi. Oggi Nice conta 15 centri di Ricerca e Sviluppo, 13 stabilimenti produttivi e un'organizzazione di oltre 2.800 persone nei 5 continenti, con più di 30 nazionalità diverse. Nice si caratterizza per la sua internazionalità e per un pool di valori che da sempre ne accompagnano lo sviluppo, sia sul piano dell'innovazione, sia sul piano delle persone. Questa convergenza si è trasformata in una strategia "One Brand, One Company", fortemente supportata dal Marketing, che definisce e comunica sia l'ambizione globale e condivisa del brand, sia i pilastri delle sue soluzioni:



- "Open & Easy", grazie a un ecosistema flessibile, aperto all'integrazione con sistemi di terze parti e in grado di offrire all'utente un'esperienza d'uso intuitiva e facilissima da impostare (sono necessari solo 15 minuti per trasformare la tua casa in una vera smart home);



- "Limitless", grazie alla modularità delle soluzioni e alla capacità di adattarsi a esigenze e ambienti diversi, creando scenari personalizzati e quindi potenzialmente infiniti;



- "Green", grazie al loro contributo a uno stile di vita più sostenibile e ai principi di sostenibilità che guidano la filiera produttiva, danno forma al design delle singole soluzioni e permeano le azioni quotidiane e l'intera vita aziendale in Nice.



La nostra strategia di Marketing è volta ad accrescere la brand awareness di Nice, a rafforzarne l'identità di marca, e a mettere al centro del suo racconto questi pillar e la value proposition delle sue soluzioni - quella proposta di valore unica e riconosciuta in grado di comunicare il benefit concreto sia per l'installatore, sia per l'utilizzatore finale - che ci consente di distinguerci in modo chiaro dai nostri concorrenti. Ritienete ancora utile investire nella partecipazione a premi ed eventi di settore?



Sì, lo riteniamo ancora molto utile. Fiere ed eventi rappresentano momenti fondamentali per presentare direttamente le nostre soluzioni, offrendo un'esperienza pratica a molti degli stakeholder coinvolti. Ci permettono inoltre di dialogare e confrontarci con altri operatori del settore, facilitando il networking e consentendoci di intercettare strategicamente i media verticali che sono fondamentali per le nostre comunicazioni. Per quanto riguarda i premi, si tratta sempre di classifiche e ranking internazionali qualificati che riconoscono l'eccellenza dei nostri prodotti e il nostro impegno per un processo di innovazione continua, e contribuiscono a sottolineare il carattere distintivo e unico delle soluzioni Nice.

Il 2024 si è aperto con importanti e prestigiosi riconoscimenti, come i due R+T Innovation Award 2024 per il motore Next Fit Autotorque e il sistema Yubii Smart Home OS, preceduti dai tre Top New Technology Award ricevuti a ISE 2024 per il telecomando HR40 e il DC-12 IP Smart Power Manager. Se guardiamo complessivamente all'ultimo semestre, i nostri prodotti sono stati premiati in ogni parte del mondo: da CEDIA Expo a Denver, negli USA, a EI Live! Europe a Farnborough, nel Regno Unito, Nice è stata riconosciuta a livello internazionale sottolineando come ogni membro della squadra svolga sempre un ruolo cruciale in tutti i nostri successi. Il team Marketing comunica costantemente l'azienda e i suoi traguardi: le soluzioni, i progetti, la crescita globale - ma soprattutto, le persone, che contribuiscono con le proprie competenze e prospettive uniche a comunicare l'energia e l'efficacia dell'innovazione che nasce dalla collaborazione.