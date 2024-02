28/02/2024 sport

Sponsorship 2.0: il futuro dei guadagni per le organizzazioni sportive

Nuovi modelli di crescita attraverso la tecnologia, la sponsorship e l'uso dei dati

Il mondo degli sport sta attraversando una fase di crescita significativa delle entrate, principalmente trainato dai diritti televisivi record. Tuttavia, i benefici sono principalmente giunti alle poche discipline di punta che attirano un pubblico globale; gli sport di livello inferiore sono stati lasciati indietro. Con l'evolversi delle preferenze dei tifosi verso i canali digitali, nuove opportunità si stanno aprendo per tutte le categorie sportive per ampliare il pubblico, approfondire l'interazione e aumentare le entrate.



Nuovi Modelli per la Crescita



1. Tecnologia e accesso diretto ai fan - La tecnologia rende la produzione più economica e accessibile, consentendo un accesso diretto ai tifosi. È anche un catalizzatore per nuovi contenuti, coinvolgendo un pubblico più giovane e attraente per gli sponsor.



2. Sponsorship in crescita - La sponsorizzazione sarà il principale motore di crescita in futuro, poiché l'interazione digitale diversifica le opzioni di partnership e migliora la misurabilità.



3. Utilizzo Crescente dei Dati - L'uso sempre maggiore dei dati consente alle organizzazioni sportive di mirare ai tifosi con contenuti più rilevanti, potenziando l'impegno e le connessioni emotive.



Questo contribuisce ad aumentare le entrate legate alle giornate di gioco, al merchandising e alla sponsorizzazione. Le organizzazioni sportive di livello inferiore, con limitate possibilità di investimento, sono sempre più disposte a condividere le entrate su nuove piattaforme.



Inoltre, la complessità e il potenziale della commercializzazione digitale stanno catalizzando la domanda di fornitori di servizi capaci di supportare su molteplici attività. Tutto ciò sta aprendo opportunità per investitori disposti a guardare in modo olistico al mercato dei servizi sportivi.