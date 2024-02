28/02/2024 leisure

Le sfide delle imprese familiari nell'era dei millennials - Libro "Imprese familiari e creazione di valore"

Qual è la ricetta magica che permette a un'impresa di progredire e svilupparsi nel tempo, magari sempre la conduzione e controllo della medesima famiglia del fondatore?

La ricetta, se vogliamo, è un magico mix, di intuizione, metodo, caparbietà e grandissima resilienza. Ne tratteggiamo un approfondito quadro Valentina Lazzarotti e Salvatore Sciascia, co - direttori di FABULA, il Family Business Lab della LIUC nel loro ultimo scritto Imprese familiari e creazione di valore. Il contributo delle nuove generazioni pubblicato per la collana Università Cattaneo Libri di Guerini Next, realizzato in collaborazione con Banca Sella.



La creazione di valore nelle imprese familiari è un processo che presuppone orizzonti transgenerazionali. Lo studio analizza i processi di creazione di valore all'interno delle imprese familiari, ponendo al centro il contributo delle nuove generazioni alla performance imprenditoriale. Attraverso l'analisi di quindici casi di imprese di famiglia in cui hanno avuto un ruolo da protagonista le generazioni dei Millennials e degli Xennials, il libro arriva allo sviluppo di cinque profili di giovani imprenditori capaci di sostenere i processi di creazione di valore transgenerazionale.



Dallo studio emergono spunti e best practice che possano diventare un'utile guida per le nuove generazioni che intendono entrare nelle imprese di famiglia e contribuire al loro rinnovamento.



Il libro nasce con l'obiettivo di analizzare come le nuove generazioni di imprenditori sono in grado di creare valore nelle imprese familiari. Parte dunque dalla letteratura scientifica sul tema per poi analizzare le dinamiche di 15 casi imprenditoriali nei quali le nuove generazioni sono state capaci di contribuire al rinnovamento e al successo dell'impresa di famiglia. Per ogni azienda, vengono presentati i driver che hanno contribuito a determinare l'imprenditorialità del giovane leader, distinguendoli in fattori individuali, familiari, aziendali e di contesto. Inoltre, si presentano le diverse forme di imprenditorialità sviluppate dalle nuove generazioni (innovazione, rinnovamento e venturing) e gli effetti virtuosi di tale processo.



I casi aziendali studiati all'interno del volume sono: BasicNet, Basso Fedele & Figli, Cantine Volpi, Editoriale Domus, Ellena, Fratelli Pisa - Pisa Orologeria, Fontana Group, GDL, Gibus, IDAL Group, IRSAP, Lucano 1894, Polti, Sabelt e THUN - Lenet Group.

Insomma, esempi di successo di quel campione di milioni di imprese familiari, quelle che crescono senza incentivi e sussidi.







Federico Unnia



Aures Strategie e politiche di comunicazione