28/02/2024 marketing

I 5 elementi chiave per un eCommerce di successo

Bosnjak (Beconcept): navigazione intuitiva, sicurezza dei pagamenti, reattività mobile e funzionalità avanzate sono determinanti

Nel 2024, un sito e-commerce deve coniugare funzionalità e estetica, dalla navigazione chiara al design accattivante. Beconcept, web agency mantovana, condivide insights preziosi.



Navigazione user-friendly



Per prima cosa, è necessario che il sito abbia una navigazione intuitiva con barre di ricerca ben posizionate e breadcrumb è fondamentale. Un primo passo verso il successo.



Presentazione prodotti



L'uso di immagini di alta qualità, video, storytelling coinvolgente e una presentazione veloce dei prodotti sono cruciali per attirare l'interesse e mantenere l'attenzione degli utenti.



Peattività mobile



La visualizzazione perfetta su dispositivi mobili è indispensabile. Tecniche come il design responsive e mobile-first migliorano l'usabilità e favoriscono il posizionamento SEO.



Checkout semplificato



Un processo di checkout fluido riduce l'abbandono del carrello.