28/02/2024 digital

Sovranità dei dati e hyperscaler: la formula vincente di OVHcloud

Gazal (OVHCloud): da leader europei possiamo guardare al mercato dell'AI, dell'aeropaziale e del quantum computing





Il successo di OVHcloud nell'ambito degli hyperscaler continua a crescere, posizionandosi come l'unico provider europeo nella top ten mondiale. Il Vice Presidente Southern Europe, John Gazal, sottolinea i motivi chiave di tale successo: l'offerta di trusted cloud che soddisfa le esigenze di conformità delle imprese europee, servizi end-to-end, il miglior rapporto qualità/prezzo, e un ecosistema locale robusto come dimostra la sua partecipazione al progetto UE Gaia-X.



Sovranità dei Dati: L'Espansione di OVHcloud con 150 Nuove Local Zone



La forza trainante della crescita di OVHcloud risiede nella sua presenza locale, un vantaggio cruciale data la stringente normativa europea sui trasferimenti dei dati. A differenza dei concorrenti statunitensi, OVHcloud, posizionando fisicamente i server in Europa, evade le leggi statunitensi, offrendo maggiore privacy. Con un ambizioso piano di crescita, si propone di aprire ben 150 nuove local zone in tre anni, rafforzando la sua presenza in diverse città europee e statunitensi.







Sostenibilità Ambientale: OVHcloud Ambisce al Net Zero entro il 2030



L'impatto ambientale dell'IT, con la rapida adozione dell'intelligenza artificiale, è una preoccupazione crescente. OVHcloud si impegna a ridurre le emissioni di CO2, utilizzando raffreddamento a liquido e progettando i suoi data center con un'attenzione particolare alla sostenibilità. Con l'obiettivo di raggiungere il net zero entro il 2030, la società offre uno strumento, il Carbon Calculator, che consente ai clienti di calcolare le loro emissioni per l'uso del cloud, promuovendo la sostenibilità a livello aziendale.



Focus su Intelligenza Artificiale, Quantum Computing e Aerospaziale



L'intelligenza artificiale è al centro della strategia di OVHcloud, che mira a democratizzarla rendendo le soluzioni accessibili a tutti. In collaborazione con NVIDIA, la società offre una gamma di servizi end-to-end, inclusi l'AI Notebook e AppBuilder.



Il calcolo quantistico è un altro ambito di crescita, con l'acquisizione di una computer quantico da Quandela, proponendo un servizio di quantum computing as a service.



L'impegno di OVHcloud nel settore aerospaziale è evidente, con il suo coinvolgimento in progetti dell'Agenzia Spaziale Europea e lo sviluppo di una piattaforma per il programma Destination Earth. Fornirà infrastrutture per data lake e servizi di digital twin per supportare la ricerca climatica e meteorologica.