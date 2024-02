28/02/2024 idee

Ripensare e riprogettare le transazioni B2B nel cloud

Perchè J.P. Morgan, FedEx, Mastercard e HSBC si sono alleate con Oracle per collaborare a eliminare i costi e la complessità delle transazioni B2B

Mentre le transazioni business-to-consumer (B2C) hanno fatto passi da gigante nell'ultimo decennio, le transazioni business-to-business (B2B) sono rimaste incredibilmente complesse e onerose, almeno finora.



Anche le transazioni B2B più semplici comportano in genere numerosi passaggi manuali e scollegati tra loro. Ad esempio, se un ospedale vuole acquistare una nuova macchina per le radiografie, emette un ordine di acquisto e lo invia al fornitore, di solito via e-mail, quindi il fornitore invia una fattura, sempre via e-mail. Se è necessario un finanziamento, l'ospedale si rivolge a una banca che deve approvare un prestito e provvedere al pagamento al venditore della macchina per radiografie. Ma a volte non basta: il venditore deve rivolgersi a un fornitore di servizi logistici per organizzare il trasporto della macchina e, naturalmente, sono necessari altri ordini di acquisto e fatture. Dopo che la transazione è stata "completata", c'è ancora del lavoro da fare, poiché ogni parte deve registrare le singole transazioni avvenute nei propri sistemi.



Al contrario, il processo di acquisto dei consumatori è completamente diverso, con finanziamenti, pagamenti, logistica, assicurazione e altri elementi della transazione raggruppati e automatizzati nel punto vendita.







Come semplificare i pagamenti e finanziamenti con AI e Cloud



Per contribuire ad abbattere le barriere tra le aziende e consentire transazioni senza soluzione di continuità come nel mondo consumer, Oracle ha lanciato Oracle B2B.



Oracle B2B è una nuova esperienza che consente ai fornitori di servizi digitali di integrare le loro offerte all'interno di Oracle Cloud ERP, potenziato da continue integrazioni di nuove funzionalità basate sull'Intelligenza Artificiale.



Alcune testimonianze: Oracle B2B ha permesso a J.P. Morgan Payments di incorporare le proprie offerte bancarie e di pagamento in Oracle Cloud ERP, che a sua volta le ha consentito di offrire la sincronizzazione delle posizioni di cassa, debiti e crediti integrati, elaborazione delle spese in modalità contactless, finanziamenti automatizzati e carte virtuali integrate per i pagamenti dei fornitori.



All'Oracle CloudWorld, il più grande evento annuale di Oracle dedicato ai clienti e ai partner, Steve Miranda, EVP dello sviluppo delle applicazioni di Oracle, aveva già dichiarato che oltre 50 clienti stanno adottando Oracle B2B con le innovazioni di J.

P. Morgan. Proprio in quell'evento Recentemente sono stati annunciati nuovi servizi Oracle B2B di Mastercard che consentiranno ai clienti di Oracle Cloud ERP di semplificare gli acquisti all'interno del loro ambiente ERP generando rapidamente e facilmente carte di pagamento virtuali. Il momento non potrebbe essere più propizio e interessante per il settore finanziario italiano e internazionale, che vedono spuntare ogni giorno nuove realtà FinTech proprio in questo ambito. Eugene Bourke, top manager di Mastercard, ha affermato che l'integrazione con Oracle Cloud ERP giocherà un ruolo fondamentale nell'aiutare le aziende clienti ad avere un accesso diretto alle soluzioni di pagamento commerciale per far crescere la loro attività e consentire alle banche di fornire un servizio più tempestivo e personalizzato. "Vediamo esigenze di capitale circolante, necessità di automazione, necessità di cambiare il modo in cui le aziende si pagano a vicenda per rendere più efficiente il processo. E riteniamo che la capacità di incorporare questi servizi sia fondamentale", ha dichiarato Bourke.



HSBC è stata la prima banca ad adottare la soluzione Mastercard Oracle B2B e inizialmente fornirà il servizio ai clienti degli Stati Uniti e del Regno Unito.

Secondo Brian Tompkins di HSBC, i clienti richiedono un approccio end-to-end più integrato. "Ci sono altre carte virtuali integrate nelle piattaforme di procurement, ma nessuna di esse affronta il processo end-to-end. Penso che il lavoro che stiamo facendo qui, mettendo insieme il lato acquisti e il lato offerte, sarà trasformativo per i nostri comuni clienti", ha detto Tompkins.



Come aggiungere servizi logistici con un clic



Oltre ai pagamenti e ai finanziamenti, Oracle sta collaborando con alcuni dei maggiori operatori della logistica per migliorare l'efficienza dei processi di spedizione e per rendere così azionabili le transazioni B2B ed i processi ad esse legati.



Ad esempio, Oracle sta collaborando con FedEx per fornire funzionalità di quotazione, spedizione e tracciamento in tempo reale all'interno di Oracle B2B, nonché analisi dei trasporti per ridurre i costi di trasporto, aumentare la puntualità delle consegne e allinearsi ai requisiti di reporting ESG.



Oracle sta collaborando anche con Uber Freight e Schneider; e per capire come la logistica sarà integrata nel flusso delle transazioni, basti pensare a un esempio: "Se siete un cliente di Fusion ERP ed emettete un PO a un altro cliente di Fusion ERP, questo crea una fattura AP che va a una banca e un estratto conto bancario, e poi viene spedito tramite FedEx o un altro fornitore di logistica, e avete un numero di tracciamento nel vostro sistema.

..Tutto questo end-to-end, attraverso l'integrazione e l'automazione, fa parte della rete B2B di Oracle".



Come abbattere le barriere commerciali per oltre 45mila organizzazioni



Patrick Moorhead, analista capo e CEO di Moor Insights & Strategy, afferma che le esperienze di acquisto che i dipendenti vivono nella loro vita personale hanno alzato le loro aspettative anche sulle transazioni B2B. Ma la disparità di sistemi, dati e processi impedisce di soddisfarle.



"La connessione dei partner commerciali consente lo scambio di informazioni in tempo reale, riduce le incomprensioni e gli errori e migliora l'efficienza. Il sistema ERP nel back-end diventa la piattaforma che collega l'ecosistema delle vendite sul front-end, come i fornitori di servizi, le banche, la logistica, le compagnie di assicurazione e altro ancora", ha dichiarato Moorhead.



Con oltre 45.000 organizzazioni che utilizzano Oracle Cloud ERP, Oracle ha oggi l'opportunità unica di eliminare gli intoppi ancora esistenti nei processi B2B e introdurvi degli automatismi e vantaggi legati all'utilizzo della Intelligenza Artificiale, che può rendere ogni passo più veloce ed intuitivo per gli addetti ai lavori delle aziende coivolte.

Insieme a partner come J.P. Morgan, FedEx, Mastercard e HSBC, e con il contributo dei clienti, Oracle sta migliorando la velocità e l'accuratezza delle transazioni commerciali per aiutare i suoi clienti ad aumentare la produttività, ridurre i costi e migliorare il controllo della gestione, con strumenti di forecasting, pianificazione e analisi di scenario di tipo "what if" e altri tool basati sull'AI.



Giovanni Ravasio, VP e Cloud Application Leader, Italia e Iberia, Oracle