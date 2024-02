28/02/2024 idee

Indagine sulle minacce per gli italiani: 5 milioni considerano la AI una minaccia

Ghizzoni (Facile.it): quasi 13 milioni hanno subito un crimine informatico e sono in costante aumento

L'Intelligenza Artificiale (IA) è al centro del dibattito, e un'indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat offre uno sguardo penetrante sulle opinioni degli italiani. Con quasi 5 milioni di persone che la considerano una minaccia, il rapporto solleva interrogativi cruciali sulla percezione dell'IA nella nostra società.



Opportunità per i Giovani



I risultati svelano una netta divisione generazionale. I più giovani, compresi nella fascia 18-24 anni, vedono l'IA come un'opportunità, con una percentuale del 53,5%. A livello nazionale, il 34,5% ritiene che ci siano vantaggi nell'utilizzo dell'IA. Tuttavia, all'aumentare dell'età, cresce anche la percezione di minaccia, con l'18% degli intervistati oltre i 55 anni che la considera un pericolo.



Le Preoccupazioni degli Italiani



Il timore principale riguarda l'utilizzo criminale dell'IA, con il 52,6% che teme azioni fraudolente. Il 39,6% esprime preoccupazioni sull'incontrollabilità da parte dell'uomo, mentre il 39% teme la diffusione di contenuti falsi online generati dall'IA.



Una preoccupazione diffusa è anche la perdita di lavoro, con oltre 5,6 milioni di individui che temono che l'IA possa causare disoccupazione, soprattutto tra i più giovani.



Crimini Informatici: una Realità Diffusa



Il rapporto rivela che quasi 13 milioni di italiani hanno subito almeno una volta un crimine informatico. Accesso non autorizzato a strumenti di pagamento, furto di identità/immagine e diffusione non autorizzata di materiale digitale sono solo alcune delle sfide che gli individui affrontano in un mondo sempre più tecnologico.



La Corsa all'Assicurazione Contro i Crimini Informatici



Con l'evoluzione della tecnologia, il settore assicurativo si adatta con polizze progettate per proteggere dai crimini informatici. Tuttavia, il 61,4% degli italiani non è a conoscenza di queste opzioni, e solo il 3% ha sottoscritto un'assicurazione di questo tipo.



In un'epoca in cui la tecnologia guida la nostra vita quotidiana, le opinioni degli italiani sull'IA riflettono le sfide e le opportunità di un futuro sempre più digitalizzato. L'equilibrio tra progresso tecnologico e preoccupazioni legate alla sicurezza rimane un tema centrale nel dibattito nazionale.





"Sul mercato sono disponibili prodotti in grado di tutelare dai rischi che possono insorgere quando si utilizzano Internet e i dispositivi digitali - spiega -. Le garanzie incluse vanno dalla rimozione dei contenuti lesivi dai social network alla copertura delle spese legali nel caso di un procedimento penale per reato commesso terzi utilizzando la nostra identità fino all'assistenza psicologica in caso molestie o attacchi subiti online. Benefici enormi se confrontati col prezzo tutto sommato risibile di queste coperture".



I prezzi delle polizze



Sono diverse le compagnie che offrono polizze dedicate alla sicurezza digitale delle famiglie; in alcuni casi queste coperture vengono inserite all'interno di assicurazioni multirischio per la casa, in altri vengono proposte come prodotti indipendenti. I prezzi sono accessibili: si va, per le coperture base, dai 60 euro l'anno, fino ad arrivare, a seconda della politica di ciascuna compagnia assicurativa e delle garanzie aggiunte, a superare i 160 euro.