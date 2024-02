28/02/2024 fare

Carrello della spesa: gli effetti collaterali dell'iniziativa del trimestre anti-inflazione

Cavallo (Altroconsumo): il carrello tricolore non è mai veramente decollato e, anzi, in molti casi è rimasto abbandonato anzitempo tra le corsie

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, ha avuto luogo l'iniziativa concordata tra governo, Grande distribuzione e produttori, comunemente nota come il trimestre anti-inflazione. L'obiettivo era offrire una selezione di beni di largo consumo a prezzi ribassati, specialmente beni alimentari, per contenere l'inflazione e proteggere il potere d'acquisto delle famiglie italiane.



Verifica dell'andamento



Per valutare l'impatto, Altroconsumo ha monitorato i prezzi di 125 categorie di prodotti in 15 punti vendita di 8 catene diverse a Roma e Milano. L'analisi ha esaminato quali prodotti sono stati inclusi nel carrello e come i prezzi hanno variato rispetto al passato e alla media degli altri prodotti della stessa categoria.



Risultati intermedi



A metà dicembre, l'analisi mostrava un impatto limitato dell'iniziativa. Il numero di prodotti nel carrello tricolore era diminuito del 37%, con una riduzione del 25% delle promozioni rispetto ad ottobre. Sebbene i prezzi del carrello fossero scesi del 2,2% rispetto al periodo maggio/giugno, non bilanciavano gli altri decrementi.







Ulteriori rilevazioni a gennaio



Nonostante l'ufficiale conclusione dell'iniziativa, Altroconsumo ha notato che in sei dei 15 punti vendita c'erano ancora prodotti contrassegnati dalla promozione nei primi 15 giorni di gennaio. La quantità di prodotti rimaneva significativa, indicando un possibile rallentamento dell'iniziativa.



Andamento dei prezzi



Altroconsumo ha analizzato il prezzo di 689 prodotti nel carrello tricolore. Solo il 12% ha registrato un aumento al termine dell'iniziativa, mentre il 79% ha mantenuto i prezzi invariati e il 9% ha visto una diminuzione. Questo risultato, nel complesso, suggerisce che per l'88% dei prodotti, l'iniziativa non ha influenzato i prezzi.



Confronto con offerte precedenti



A gennaio 2024, nonostante la fine del carrello tricolore, il numero complessivo di promozioni è aumentato del 35% rispetto a dicembre. Questo indica che i punti vendita hanno intensificato le offerte tradizionali per mantenere l'interesse dei consumatori dopo il periodo natalizio.



Altroconsumo ha infine analizzato tutti i prezzi dei prodotti delle 125 categorie considerate tra maggio-giugno 2023 e gennaio 2024 (la promozione carrello tricolore non c'era ancora nel primo caso e non c'era più nel secondo). Quasi tutti i punti vendita hanno aumentato i prezzi a scaffale, mediamente del + 3,3% (solo in due punti vendita più virtuosi i prezzi dei prodotti sono diminuiti rispetto a maggio-giugno, dell'1-2%). L'aumento è trainato soprattutto dagli iper visitati (+ 6% in media) e dai supermercati (+ 5%), mentre i discount hanno mantenuto i prezzi sostanzialmente stabili (+ 0,19%). Il carrello tricolore, quindi, non ha lasciato importanti tracce sui prezzi generali, che restano in significativo aumento.



Dalle rilevazioni emerge inoltre che i prezzi di gennaio 2024 (a iniziativa terminata) rispetto ai prezzi di dicembre/ottobre 2023 (quando era ancora in corso) sono rimasti praticamente gli stessi. In sostanza, se questa promozione non ci fosse stata, non sarebbe cambiato quasi nulla per le tasche dei consumatori. Potrebbe essere cambiato qualcosa, invece, per quelle della grande distribuzione che - avendo messo in questa promozione quasi solo i prodotti del suo marchio (private label) - probabilmente è riuscita a trovare il modo di spingerne le vendite, sull'onda dell'iniziativa governativa.