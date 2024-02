28/02/2024 fare

Gli influencer digitali e AI: quanto guadagnano e perché

Una ricerca di ZenShield ha mostrato come stiano guadagnando milioni e definendo il futuro del settore

Avete mai notato quanto il tuo influencer virtuale preferito sembri instancabile? Secondo il team di ZenShield, c'è una sorprendente rivelazione dietro tutto ciò: "Gli influencer dell'intelligenza artificiale guadagnano in silenzio più degli umani." È giunto il momento di riflettere su chi seguiamo e perché.



La svolta degli influencer digitali



Nel panorama dell'influencer marketing, gli influencer dell'intelligenza artificiale stanno emergendo come una svolta assoluta, secondo Steffan Black, esperto di tecnologia presso ZenShield.



Chi sono gli influencer dell'IA?



Uno studio di Emerald Insights rivela che sono entità digitali create con aspetti di apprendimento automatico dell'AI. Questi modelli dettagliati utilizzano algoritmi complessi, influenzando voce, reazioni e conversazioni.



Caratteristiche distintive



Resistenza illimitata: Gli influencer dell'IA non conoscono stanchezza, mantenendo una presenza costante.







Infallibilità: Senza errori umani, offrono collaborazioni di marca più sicure.



Portata globale: Comunicano in diverse lingue, raggiungendo un pubblico ampio e diversificato.



Personalizzazione: Grazie alle capacità analitiche dell'IA, creano contenuti altamente personalizzati.



Il guadagno degli influencer virtuali



Secondo l'AI Influencer Marketing Benchmark Report 2023, il mercato degli influencer dell'AI vale già 4,5 miliardi di dollari e prevede una crescita del 26% entro il 2025. Personalità come Lil Miquela guadagnano milioni per un singolo post su Instagram.



Sfide e potenziale futuro



Nonostante il successo, gli influencer dell'IA affrontano sfide legate alla loro natura digitale e agli algoritmi. Tuttavia, con pianificazione e avanzamenti tecnologici, c'è un enorme potenziale nell'utilizzo dell'IA nel marketing influencer. Come afferma Steffan Black, "L'arena digitale può avere colpi di scena, ma è uno spazio entusiasmante da conquistare. "