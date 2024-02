Super Bowl 2024: tra record, aspettative, icone, e sorprese (giÃ  in anteprima)

Super Bowl 2024: tra record, aspettative, icone, e sorprese (già in anteprima)

L'evento più atteso dell'anno per lo sport USA arriva a Las Vegas per l'edizione 58, infrangendo ogni record d'incasso

Il Super Bowl, un evento sportivo tanto atteso quanto mediatico, si prepara per la sua 58esima edizione, attirando l'attenzione non solo degli appassionati di football, ma anche dei brand desiderosi di ottenere visibilità.

La competizione è agguerrita, con cifre record per gli ascolti e gli incassi pubblicitari.

Il Super Bowl 2024 si prospetta come un evento straordinario, attirando l'attenzione globale.

CBS e Paramount+ trasmetteranno in diretta l'11 febbraio, con uno spot pubblicitario da 30 secondi che raggiunge la strabiliante cifra di 7 milioni di dollari, confermando il trend in crescita degli ultimi anni.