Pensare all'AI in modo etico e sistemico - Libro

Né di sapere come nascono e quale lavoro sia necessario per crearli.

Inoltre, alle molte domande che tutti ci poniamo sull'Intelligenza Artificiale Conversazionale riguardo le competenze tecniche, si accompagnano le molteplici questioni etiche alle quali deve far fronte chi lavora in questo affascinante settore. Uno spunto interessante, premetto il primo di una serie che seguirà, riguarda un testo di Chiara Martino dal titolo Intelligenza Artificiale Conversazionale.

Processi, strumenti e professioni per creare chatbot e assistenti vocali, edito da FrancoAngeli.

Il manuale risponde a tutte queste domande, inizialmente facendo chiarezza su cos'è l'intelligenza artificiale conversazionale per poi analizzare le diverse tipologie di interfaccia, il loro funzionamento, la progettazione, lo sfruttamento delle potenzialità e il monitoraggio delle performance, sempre in rapido sviluppo.



Le molte indicazioni pratiche, gli esempi concreti, il linguaggio semplice fanno di questo testo uno strumento fruibile pur nell'aderenza ai concetti e linguaggi tecnici fondamentali, promettendo di insegnarci a creare interfacce conversazionali in autonomia e saperle gestire con un team e un workflow efficaci. L'intelligenza artificiale, ricorda l'Autrice, è la disciplina che si occupa di creare sistemi che svolgono in autonomia compiti che tipicamente richiedono l'intelligenza umana, come il vedere, il parlare, il prendere decisioni.



Il settore che si occupa di creare queste tecnologie è noto come Conversational AI e offre opportunità lavorative variegate e in continua evoluzione, che non riguardano solo chi ha una formazione STEM, ma anche chi ha una formazione umanistica, per almeno due ottime ragioni: per prima cosa, realizzare un oggetto che sia in grado di dialogare in modo naturale e che non risulti artificioso implica una profonda conoscenza delle dinamiche linguistiche che regolano il linguaggio e la conversazione tra persone; inoltre, per creare soluzioni conversazionali non è necessario saper programmare, perché si possono usare software che consentono di configurare tutte le regole tramite interfaccia grafica e quindi senza che sia necessario scrivere codice. La Conversational AI, infatti, è così la branca dell'intelligenza artificiale che si concentra sulla progettazione e sullo sviluppo di soluzioni che consentono a persone e oggetti di conversare. L'ultima vera rivoluzione, più recente, è stata ChatGPT, rilasciato a novembre 2022 da OpenAI.