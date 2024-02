La situazione economica del quarto trimestre 2023 nel Barometro Coface

La Cina, dopo una breve ripresa nel 2023, si trova ora in uno stallo, affrontando sfide legate al mercato immobiliare e alla fiducia dei consumatori.

Inflazione e tassi di interesse: una sfida per le imprese

Imprese in difficoltà: l'incognita delle insolvenze

Economie emergenti: motori della crescita globale

Nonostante la riduzione nel 2023, l'rimane il doppio dell'obiettivo in molte aree avanzate.La stretta monetaria degli ultimi 18 mesi potrebbe non essere sufficiente a riportare l'inflazione al 2%, mentre i tassi di interesse dovrebbero restare elevati.Le aspettative di tagli massicci sembrano eccessive, con pressioni inflazionistiche che potrebbero limitare i movimenti delle banche centrali.Il contesto economico sfavorevole pone le imprese di fronte a unaIl rischio principale è rappresentato da un', una sfida simile a un crinale di montagna anziché a un viale cittadino.Nel 2024, i Paesi emergenti saranno i principali propulsori dell'economia mondiale, contribuendo significativamente alla crescita del PIL mondiale.

Tuttavia, l'andamento sarà molto eterogeneo, con il Sud-Est asiatico in testa alle regioni più dinamiche.

Tensioni nel Mar Rosso: impatti sul commercio marittimo

Leminacciano il traffico marittimo, con conseguenze dirette sul Canale di Suez, una delle rotte commerciali più vitali.Le compagnie di navigazione evitano già il canale, optando per rotte più lunghe, aumentando i costi e riducendo gli spazi per le merci su altre rotte, con un impatto ancora contenuto sull'inflazione globale. "Il 2024 riveste un'importanza decisiva, per l'Europa e l'Italia, ma il contesto, per i prossimi mesi, resta ancora incerto.

Soprattutto nella prima parte dell'anno si prevede una situazione di quasi stagnazione

" commenta"Questo scenario si traduce, per le imprese, in un quadro generale particolarmente complesso, che potrebbe portare conseguenze sull'accelerazione delle insolvenze."