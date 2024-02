I consumi e le abitudini di acquisto delle famiglie italiane nel mese di dicembre 2023

Questo trend positivo coinvolge tutti i canali distributivi, con Specialisti Drug, Discount, Supermercati, Superstore, Iper>4.500mq e Liberi Servizi che mostrano incrementi percentuali significativi.

Largo Cconsumo confezionato: un bilancio del 2023

Inflazione e comportamenti d'acquisto

Le vendite in promozione e il ruolo delle MDD

L'analisi di NIQ sul Largo Consumo Confezionato per l'intera Italia evidenzia una crescita a valore del 8,3% rispetto al 2022.Tuttavia, a livello di volumi, si registra una contrazione del 1,7% rispetto al 2022, superando le ipotesi di un ritorno all'equilibrio nel 2023.L'indice di inflazione teorica nel Largo Consumo Confezionato per dicembre si attesta al 4,4%, in discesa rispetto a novembre.Gli italiani, per contrastare l'impatto inflattivo, riducono il mix del carrello del -1,5%, riflettendo comportamenti orientati al risparmio.Nel 2023, l'inflazione media si attesta al 11,3%, spingendo le famiglie a strategie di risparmio con una variazione reale del prezzo medio del +10,3%.Le vendite in promozione continuano ad avere un'incidenza positiva, con 23,4% a dicembre 2023.