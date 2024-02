Piva (Osservatorio AI Politecnico): l'intelligenza artificiale in Italia vale giÃ  760 milioni di euro

Settori come la sanità, la Ricerca e Sviluppo, stanno sperimentando cambiamenti significativi, portando vantaggi alla collettività.

Le grandi aziende hanno maggiori risorse e competenze specialistiche.Tuttavia, l'accelerazione dell'AI crea un divario ancora più ampio tra chi già sperimenta e chi è in difficoltà.Le PMI devono affrontare la sfida di rimanere agganciate. Nel, raggiungendo il valore di, in accelerazione rispetto al +32% registrato nell'anno precedente.

La gran parte degli investimenti riguarda soluzioni di analisi e interpretazione testi per ricerca semantica, di classificazione, sintesi e spiegazione di documenti o agenti conversazionali tradizionali, mentre i progetti di Generative AI pesano solo per il 5%, sebbene vi sia però un grande interesse

Il 23% è apprendista, hanno diversi progetti avviati ma difficilmente impiegano metodologie strutturate nel gestirli e tendono a far ricorso a soluzioni standard o pronte all'uso.

Nel restante 66% dei casi, permangono situazioni eterogenee: ci sono organizzazioni in cammino (29%), dotate degli elementi abilitanti ma con pochi progetti, e aziende che non percepiscono il tema come rilevante e non dispongono di un'infrastruttura IT adeguata alla gestione di grandi quantità di dati.

Cosa rende difficile colmare questo divario?

Come valuta la reazione del sistema Paese all'adozione dell'AI?

La digitalizzazione è cruciale.La conoscenza dei processi, dati di qualità, e una cultura aziendale orientata al digitale sono prerequisiti.Chi non ha svolto questo percorso rimane indietro.Il dato è sempre stato fondamentale, ma diventa ancora più cruciale con l'IA.La sfida sta nella trasformazione del dato in strategia e nell'implementazione concreta sul campo.Le inerzie e la lentezza sono comuni in molti paesi, ma l'attenzione all'IA è alta poiché è percepita vicina al conto economico.

Le aziende sono attente ai benefici economici e riduzione dei costi.