Per 1 HR Manager su 2 l'Intelligenza Artificiale e i Big Data rivoluzioneranno il modo di lavorare e le tecniche di apprendimento

Tuttavia, il 22% in Italia esprime preoccupazione sulla possibile obsolescenza del proprio lavoro.

Mentre il 29% in Europa si sente sopraffatto dalla tecnologia, il 79% degli italiani abbraccia positivamente questo cambiamento. Gli HR Director, analizzando il futuro, vedono solo il 14% dei lavori a rischio di obsolescenza, confermando la fiducia nella resilienza del mercato del lavoro italiano.

Per affrontare le trasformazioni, il 57% degli HR a livello globale mira a sostenere l'aggiornamento delle competenze e l'assunzione di nuovi profili.

La digitalizzazione delle skill primeggia (42%), seguita dalle soft skill (38%) e dalle competenze manageriali (35%). L'alfabetizzazione digitale emerge come l'elemento chiave (61% degli HR) necessario per affrontare la trasformazione.

Gli HR italiani puntano anche sullo sviluppo di skill per la mobilità interna e il ricollocamento (55%).



L'Intelligenza Artificiale si profila come una risorsa preziosa, con il 63% degli HR Manager che prevede di utilizzarla per personalizzare i percorsi formativi. Tuttavia, l'implementazione attuale dell'AI nelle organizzazioni è limitata (10% degli HR l'ha utilizzata).

I dipendenti, d'altro canto, dimostrano un maggiore coinvolgimento con strumenti di AI generativa come ChatGPT (31%).

Il 40% ha in programma di farlo in futuro, indicando una crescente accettazione di queste tecnologie nel processo di apprendimento. In conclusione, il panorama delineato dal Cegos Observatory Barometer sottolinea la necessità di abbracciare la trasformazione con un focus sul potenziamento delle digital skill e l'adozione consapevole dell'Intelligenza Artificiale.



Il mercato del lavoro italiano si presenta resilientemente ottimista, pronto ad adattarsi alle sfide emergenti. "Il Barometer fa emergere, in coerenza con quanto rilevato anche negli ultimi anni, l'importanza di adattare le competenze alle sfide della trasformazione digitale.

Per realizzare questo obiettivo, è fondamentale spiegare chiaramente il tema, sviluppare abilità pratiche nell'uso delle tecnologie e applicare direttamente queste conoscenze all'operatività aziendale - osserva Alessandro Reati, HRBusiness Practice Leader di Cegos Italia -. Le soluzioni basate sull'AI iniziano ad apparire come leve nel mondo organizzativo: dovremmo usarle al meglio per amplificare l'impatto della formazione nei processi aziendali.

Possiamo essere ottimisti? In parte: la resilienza dimostrata dalle aziende durante la crisi da Covid-19 indica un buon potenziale che però deve essere corroborato da visione strategica, investimenti ed un approccio collaborativo tra direzioni e basi aziendali nel disegno dei percorsi di cambiamento.