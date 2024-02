La metÃ  dei lavoratori italiani usa l'intelligenza artificiale generativa senza il permesso

Il 54% degli intervistati italiani ha attribuito indebitamente il lavoro di un'AI come proprio, mentre il 29% simulerebbe competenze avanzate per ottenere opportunità lavorative.

Tuttavia, globalmente, il 70% dei lavoratori non ha ancora ricevuto una formazione completa sull'utilizzo etico e sicuro dell'IA.

La mancanza di policy aziendali chiare è un problema diffuso.

L'87% nel settore sanitario lamenta policy poco definite.

In Italia, il 42% dichiara l'assenza di policy sull'IA, evidenziando la necessità di linee guida per un uso responsabile della tecnologia.

Nonostante le sfide, il 37% dei lavoratori italiani ritiene che acquisire competenze nell'IA renda il proprio profilo più appetibile, mentre il 46% è attratto da aziende all'avanguardia nell'utilizzo di questa tecnologia.

La percezione è che padroneggiare l'IA generativa possa portare a maggiore soddisfazione professionale e ad una domanda crescente sul mercato del lavoro.