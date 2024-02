ImprevedibilitÃ  aziendale: strategie vincenti per la gestione dei costi

Strumenti come il monitoraggio automatizzato del travel and expenses (T&E) possono velocizzare le procedure, consentendo ai manager di identificare aree di miglioramento e di ottimizzare tempo e risorse.

Gli analytics basati sull'intelligenza artificiale, inoltre, minimizzano le uscite, semplificano la compliance e migliorano la gestione dei flussi di cassa attraverso sistemi di fatturazione automatizzati.

Questo consente decisioni informate in tempo reale, liberando il team finanziario da compiti ripetitivi.

Visibilità e pianificazione

Adattare processi, politiche interne e priorità

La trasparenza nelle spese è cruciale per valutare e adattare i budget alle nuove priorità.Tuttavia, la ricerca di SAP Concur evidenzia che il 61% dei decision maker ritiene che i responsabili finanziari non abbiano un accesso adeguato ai dati di spesa in tempo reale.Utilizzando tecnologie come analisi approfondite e dashboard specifiche, i dirigenti possono prendere decisioni migliori, ottimizzare la redditività e generare previsioni più accurate.Con il cambiamento dei mercati e la crescita delle aziende, la flessibilità diventa cruciale.

Con l'affermarsi del lavoro ibrido, l'adozione di soluzioni tecnologiche centralizzate e scalabili è essenziale.

Il 78% dei decisori aziendali preferisce una soluzione unica per gestire l'intero processo di T&E, garantendo efficienza aziendale e facilitando il lavoro remoto.

E i dipendenti?

La soddisfazione dei dipendenti è centrale per il successo aziendale.Semplificare processi e automatizzare attività ripetitive attraverso integrazioni tecnologiche migliora la produttività e il morale.

L'uso di corrette tecnologie aumenta il senso di supporto per l'organico, contribuendo a una maggiore efficienza e performance aziendale.

La London School of Economics and Political Science evidenzia una correlazione positiva tra il benessere dei lavoratori e indicatori di performance.

Aziende con elevata soddisfazione dei dipendenti registrano maggiore fedeltà dei clienti, aumento di produttività e riduzione del turnover.

"Nel 2024 occorrerà sapersi adattare rapidamente all'imprevedibile.

I responsabili finanziari dovranno gestire i budget in modo adeguato, immagazzinando i dati provenienti da tutta l'azienda.

Le soluzioni digitali, alimentate da strumenti come l'intelligenza artificiale, saranno necessarie al raggiungimento degli obiettivi aziendali, incluse le aree come travel and expenses.

Grazie ai sistemi integrati, le aziende potranno beneficiare di processi semplificati adattati alle nuove esigenze, accrescendo la soddisfazione e la fidelizzazione dei dipendenti, preservandone la privacy" ha commentato Andrea Piccinelli, Head of SAP Concur Italy.