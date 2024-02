Mercato Tech Italiano: tra la contrazione e le prospettive per il 2024

Nonostante la crescita delle vendite online, il loro peso nel mercato Tech in Italia si mantiene tra i più bassi in Europa, raggiungendo il 26,8% a fine anno. La maggior parte dei comparti della Tecnologia di consumo registra una contrazione, con l'eccezione del Grande Elettrodomestico (+3%) e del Piccolo Elettrodomestico (+0,3%).

La Telefonia rimane il settore più significativo per il giro d'affari, ma registra un calo del -2,2%.

Al contrario, l'Elettronica di Consumo è il comparto più colpito, con una contrazione del -28,7%, confermando il rallentamento post-switch-off. Anche settori come Information Technology/Office e Photo chiudono il 2023 con cali rispettivamente del -8,6% e del -6,9%.

Il comparto Home Comfort, che aveva registrato una notevole crescita l'anno precedente, presenta un leggero calo del -2,8%. Guardando al futuro, il 2024 si prospetta come un anno di sfide e opportunità, con l'introduzione massiccia dell'Intelligenza Artificiale in diversi settori della Tecnologia di consumo.



Le innovazioni presentate al CES di Las Vegas aprono la speranza di un impulso positivo per il mercato, anticipando un periodo di cambiamenti e sviluppi significativi.