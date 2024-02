Il carrello della spesa Ã¨ sempre piÃ¹ sostenibile

Il direttore della ricerca e comunicazione di GS1 Italy, Marco Cuppini, sottolinea che questa è la prima volta che si effettua una lettura "panoramica" e basata sulla scienza di come la sostenibilità viene comunicata sugli imballaggi.

Questa iniziativa non solo fornisce un'istantanea del panorama attuale ma introduce un monitoraggio regolare, consentendo di seguire l'evoluzione e individuarne le tendenze.

Nell'analisi dei 136.686 prodotti, l'Osservatorio Immagino rileva oltre 90 attributi green sulle etichette, tra cui claim come "sostenibile", "circolare", "vegano", e certificazioni come Fairtrade ed EU Organic.

Questi attributi sono presenti su oltre 114 mila referenze con vendite totali di 42 miliardi di euro.

Sorprendentemente, questo paniere ha resistito alla crisi dei consumi, registrando una crescita a valore del 12,1% rispetto al +10,4% del largo consumo.



Le indicazioni sulla riciclabilità dei packaging dominano le etichette, presenti su oltre 68 mila prodotti, seguite dalle informazioni sul tipo di materiale dell'imballaggio e le modalità di raccolta.

Claim che comunicano la formulazione sostenibile del prodotto sono presenti su oltre 24 mila referenze, mentre loghi e certificazioni green, come FSC ed EU biologico, sono presenti su poco meno di 10 mila prodotti.

Le etichette, tuttavia, trattano ancora marginalmente temi come i marchi Carbonfree, Cradle to cradle, Water footprint, e indicazioni sull'uso della risorsa acqua, il riutilizzo del prodotto e del packaging, e l'alternativa al monouso.

Le tre anime della sostenibilità

L'Osservatorio Immagino suddivide ulteriormente il vasto paniere di prodotti in tre principali aree valoriali: la, quellae il: Con oltrerelativi al contenuto, alla composizione del packaging e agli sforzi aziendali per ridurre l'impatto ambientale, questa categoria comprende ildel totale monitorato.

Questi prodotti hanno registrato una crescita a valore del 12,1% e una diminuzione dei volumi del 4,4%. Sostenibilità Sociale: Individuati 10.786 prodotti (7,9% del totale) con almeno una certificazione per una produzione etica, questo paniere ha registrato una crescita a valore del 16,8%. Benessere Animale: Le etichette di 2.756 referenze parlano del benessere animale, con 1,4 miliardi di euro di vendite nel canale supermercati e ipermercati, con una crescita annua del 7,0% a valore, ma una contrazione del 8,2% dei volumi venduti.

Per scaricare la quattordicesima edizione dell'Osservatorio Immagino: osservatorioimmagino.it.