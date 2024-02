Capitale di rischio: incontro tra imprese e finanza

Ma questo contributo non può prescindere da una cornice europea di riferimento: mi riferisco all'adozione di una politica industriale concreta e intelligente a livello continentale e italiano, necessaria per favorire la crescita.

Una strategia, priva di provvedimenti fortemente ideologici e penalizzanti per le imprese, capace di far fronte all'assoluta mancanza di strumenti finanziari comuni necessari per affrontare i costi esorbitanti delle transizioni, anche in risposta ai maxipiani d'investimento promossi da Stati Uniti e Cina per tutelare le loro industrie".

L'Associazione, nell'occasione, ha presentato un position paper sul capitale di rischio: un documento - curato da Messori e Benigno con la collaborazione di un gruppo di lavoro composto rappresentanti del mondo delle imprese e della finanza - che contiene una serie di raccomandazioni tese a rendere più efficaci i risultati che si possono ottenere quando economia reale e finanziaria lavorano insieme.



"Si tratta di un tema di estrema importanza per il tessuto produttivo italiano - ha aggiunto il vicepresidente con delega al Credito e alla Finanza, Paolo Gerardini -. Dalle grandi aziende alle piccole, il nostro Paese dispone, d'altra parte, di una grande tradizione imprenditoriale riconosciuta a livello internazionale: una peculiarità che va preservata per incrementare la loro capacità di competere sui mercati globali.

La carenza di risorse finanziarie può rappresentare, però, un vero e proprio ostacolo al suo sviluppo, che richiede l'impiego di professionisti qualificati, l'utilizzo di attrezzature necessarie e il ricorso alla tecnologia, la disponibilità di un flusso di cassa adeguato a far fronte alle spese operative.



Con il paper presentato dall'Associazione spieghiamo in che modo questo importante strumento di carattere finanziario, il capitale di rischio, possa consentire alle imprese italiane, anche di piccole e medie dimensioni, di soddisfare le proprie ambizioni di crescita, innovazione, competitività e redditività".Il rapporto è frutto di un'attività corale di convergenza ed è destinato a imprese, stakeholder finanziari, istituzioni e associazioni imprenditoriali.

Va, inoltre, inquadrato nell'impegno di Assolombarda finalizzato a sostenere un tessuto produttivo dotato di grandi ma anche di piccole e medie imprese, che vanno accompagnate, con la necessaria iniezione di capitali, in un percorso di crescita, anche alla luce delle grandi opportunità offerte dalla twin transition e, più in generale, dalla business community.

Eppure, le imprese che hanno scelto di fare ricorso al private equity sono ancora poche.