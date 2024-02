Bank of England resta falco, primo taglio potrebbe slittare ad agosto

Wieladek (T. Rowe Price): il taglio dei tassi di interesse è stato rimandato, ma la situazione è da monitorare

Nella riunione di questa settimana, la Banca d'Inghilterra ha mantenuto la politica monetaria inalterata.

Dalla spaccatura del voto possiamo supporre che il comitato si sia mosso in direzioni diverse.

I membri che danno maggiore importanza ai dati del mercato del lavoro e alle indagini sulla produzione corrente hanno optato per un rialzo dei tassi.

Quelli che ritengono, invece, che l'attuale politica monetaria restrittiva finirà per pesare in modo significativo sulla domanda, e che sono più guidati dai recentissimi dati sull'inflazione, hanno preferito un taglio.