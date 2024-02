La narrazione di marca nell'era dell'IA: come i brand dovrebbero comunicare

Agostinacchio (Hotwire): i marchi possono abbracciare la rivoluzione dell'AI nel proprio brand storytelling

Negli ultimi anni, l'Intelligenza Artificiale (IA) ha trasformato radicalmente la società e, di conseguenza, ha plasmato le strategie dei brand nel modellare le abitudini di consumo.

Hotwire, società di consulenza in comunicazione e marketing, ha collaborato con il think tank House Of Beautiful Business per condurre un'analisi approfondita sulla narrazione dei brand nell'era dell'IA.

La "Matrice delle Narrazioni di Marca nell'Era dell'IA" è stata il punto focale di questa ricerca, identificando quattro archetipi che delineano come i brand possono interagire con l'IA nel loro storytelling:

Stile di Vita Transumano: Aziende che pongono l'IA al centro della loro narrazione, adottando un approccio ottimistico e impegnandosi pubblicamente con la tecnologia.

Conservatorismo Digitale: Marchi che mantengono una base tradizionale, basando la loro attività su artigianato, tradizione ed esperienze interpersonali, mostrando un'intrinseca diffidenza nei confronti dell'IA.

Ancore di Stabilità: Brand scettici nei confronti dell'IA, che non incorporano questa tecnologia nel loro storytelling nonostante la sua implementazione nella vita quotidiana.

Massima Convenienza: Marchi che utilizzano l'IA pragmaticamente per migliorare i servizi ai clienti, senza darle una priorità nel loro storytelling.

Il report delinea il potenziale strategico, le opportunità e le sfide per i brand in base all'archetipo scelto.