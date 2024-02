L'engagement dei clienti raggiungerÃ  un livello di personalizzazione senza precedenti in molti settori con l'AI

& VP International Business Development.

"Il machine learning avanzato permette di personalizzare i suggerimenti e raccomandazioni utilizzando dati diversificati e migliorare le esperienze di acquisto: lo vediamo con i brand principali, che sfruttano sistemi basati sull'intelligenza artificiale per ridurre i ?carrelli abbandonati' e migliorare gli ?shopping journey' degli utenti.

L'evoluzione dei Large Language Models (LLM) semplifica l'estrazione dei dati e migliorerà la personalizzazione guidata dall'AI".

Il panorama dei Large Language Models più innovativi, come Bard o ChatGPT, si è evoluto in modo significativo, offrendo ora funzionalità multimodali avanzate che vanno oltre le tradizionali interazioni text-based: un esempio è la possibilità per gli utenti di caricare immagini e ingaggiare questi modelli avviando richieste dirette basate su input visivi.



"Questa innovazione va al di là della convenienza: rappresenta un salto di qualità per i contact center.

Immaginate di catturare un'immagine di un'aspirapolvere che non funziona e di interagire con un centro di assistenza multimodale dotato di LLM: l'intelligenza artificiale analizza per voi le immagini insieme alla descrizione del problema, diagnosticando e fornendo soluzioni interattive, supportate da documenti illustrativi", ha dichiarato Josef Novak, Chief Innovation Officer di Spitch.

"L'IA Generativa multimodale è ora una realtà ed è in grado di offrire un'esperienza multisensoriale, unendo diversi tipi di dati.

A differenza dell'IA Generativa tradizionale, l'IA multimodale sfrutta le incorporazioni multidimensionali per l'elaborazione di dati diversi, ridisegnando il servizio clienti con esperienze immersive senza precedenti".

Gli analytics predittivi svelano una nuova frontiera nel miglioramento della customer experience

In un'epoca in cui la soddisfazione del cliente è l'obiettivo principale, l'analisi predittiva emerge come un potente strumento per le aziende per decodificare i modelli di comportamento dei clienti, rivoluzionando il panorama delle interazioni e delle esperienze personalizzate.



"L'analisi predittiva presenta un miglioramento della customer experience perché analizza i modelli di comportamento per creare interazioni su misura: anticipa le esigenze promuovendo la fidelizzazione attraverso soluzioni proattive che rispondono alle preferenze individuali.

L'analisi dei comportamenti consente di fare previsioni accurate sul futuro, consentendo una proposizione personalizzata e una conseguente maggiore soddisfazione.

Questo tipo di approccio cambia il modo in cui le aziende coinvolgono e soddisfano i clienti, stabilendo un nuovo standard di eccellenza del servizio con strategie proattive ed un cliente sempre al centro", ha dichiarato Alessandra Peterlin, Head of Sales and Consultancy Italy di Spitch.