La gestione dei ritardi nei pagamenti: un ostacolo alle imprese europee

Abbiamo commentato questi dati insieme a Giorgio Ferrero, Executive Director di PRETA, la società che detiene e gestisce MyBank, soluzione di pagamento elettronico che consente di pagare e incassare con un bonifico immediato tramite il servizio di home banking della propria banca.

"Ogni giorno ci interfacciamo con numerose aziende operanti nei più svariati settori merceologici, per capire come le loro necessità stiano evolvendo in materia di pagamenti e supportarle nella semplificazione dei processi di incasso.



Constatiamo come la gestione dei ritardi e degli insoluti sia diventata una crescente priorità con particolare riferimento al B2B; tuttavia, l'outsourcing del recupero crediti non rappresenta un'opzione percorribile da tutti: il contenimento dei costi è un ulteriore aspetto critico per qualsiasi strategia aziendale.

Ecco perché i ritardi nei pagamenti rappresentano un vero e proprio fardello."

Sul mercato da oltre dieci anni, MyBank appartiene alla categoria dei cosiddetti metodi di pagamento alternativi (APM, Alternative Payment Methods), che oggi stanno ridisegnando lo scenario del settore e, nello specifico, ai pagamenti account-to-account (A2A), una delle aree in più rapida crescita nel mondo dei pagamenti anche nel 2024.

Come ci spiega Giorgio Ferrero, "ciò che è cruciale per le imprese, è poter avere immediata percezione sullo stato di esecuzione o meno del pagamento, nonché poter contare sulla certezza immediata dell'accredito.